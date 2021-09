Continúa el reclamo por los espacios de carga y descarga de mercaderías en la ciudad

Después de 20 meses de sancionada la ordenanza que regula los espacios para carga y descarga de mercaderías en la vía pública, los transportistas de San Martín de los Andes mantienen vivo el reclamo por el cumplimiento de la norma para poder desarrollar su actividad.

La ordenanza 12728 (modificatoria de la 4451/02), vigente desde el 13 de diciembre 2019, no se cumple por la autoridad de aplicación, y dado que la calle no está marcada en los espacios reservados, los trabajadores no cuentan con el lugar apropiado necesario, lo que finalmente provoca congestionamientos en el tránsito con vehículos en doble fila.

“Tenemos que estacionar en doble fila, lo que significa un peligro para los peatones, para los vehículos que están transitando… Se trabaja mal, sin ninguna necesidad, habiendo una ordenanza, que de ser aplicada, este tipo de problemas no los tendríamos…”, sentenció Yenny Passeggi, titular de Transportes Imaz, en diálogo con RSM Radio.

Cabe mencionar que la ordenanza establece, espacios de entre 10 a 13 metros, reservas exclusivas para la carga y descarga de mercadería de los vehículos de gran porte, en:

1. Intersección Av. San Martín y calle Curruhuinca

2. Intersección Av. San Martín y calle Mascardi

3. Intersección Av. San Martín y calle Elordi

4. Intersección Av. San Martín y calle Drury

5. Intersección Av. San Martín y calle Rivadavia

6. Intersección Av. San Martín y calle Juez del Valle

7. Intersección calle Elordi y Perito Moreno.

A esto Passeggi, explicó: “Ni siquiera sería sobre las avenidas, nosotros pedíamos un lugar por manzana; en esos lugares, el espacio del estacionamiento sería en las calles laterales”. A su vez esta misma problemática que denuncian las empresas de carga y descarga de mercaderías, también la padecen en el sector turismo las combis de traslado de pasajeros.

Finalmente, cabe esperar que el cumplimiento efectivo de esta normativa, ordenaría de manera cabal el libre tránsito vehicular en el casco céntrico, evitando riesgos de colisiones y de accidentes que involucren a los peatones.