220 familias de San Martín de los Andes unidas por una lucha: alquiler permanente y accesible

Es sabido que en San Martín de los Andes, tierra del turismo, no abundan los alquileres permanentes y mucho menos, aquellos en los que se permita el ingreso con mascotas o niños. Los requisitos rozan lo irrisorio e incluso imposible para muchas de las familias que viven en la ciudad y que no cuentan con aportes en blanco, garantes y ahorros suficientes para pagar la comisión, adelanto y depósito que se exige a la hora de ingresar a una vivienda, ahora aquellos que pueden cumplir con todos requisitos tampoco encuentras alquileres permanentes disponibles.

Tanto es así que hace algunos días, se conoció por redes sociales, el caso de una pareja que, aún teniendo trabajos estables y contando con todo los requisitos estipulados, no consiguieron una casa donde vivir y tuvieron que abandonar la ciudad. Dentro de este grupo autoconvocados de vecinos, en el que se reúnen 220 familias, «ya hay 48 que que brindaron todos sus datos y por eso sabemos que hay seis que se encuentran en estado de emergencia», contó a RSM Radio, Marisa Maciel una de las vecinas autoconvocadas.

Algunas familias manifestaron que les quedan pocos meses de contrato y temen no conseguir un nuevo alquiler, otras ya están en tiempo de descuento y en algunos casos la situación es aún más grave, como el de un hombre al que le llegó la orden de desalojo o el de una familia compuesta por mamá, papá, una hija de 13 años y un bebe que están viviendo en la calle por no conseguir un lugar. Frente a esta situación, el domingo se reunieron para definir que acciones tomar y resolvieron, entre otras cuestiones, solicitar la banca del vecino en el Concejo Deliberante y presentarse en la Defensoría del Pueblo y el Ambiente.

«Necesitamos una solución urgente por parte de las autoridades. Ya están todos los funcionarios al tando de que hay una emergencia habitacional en la ciudad. Ahora es tiempo de que alguien regule que viviendas son aptas para alquiler turístico y cuales para alquiler permanente», enfatizó Maciel respecto a la situación que atraviesan actualmente las más de 200 familias que se reunieron a través de las redes sociales y que hoy se organizan en WhatsApp y un grupo cerrado de Facebook.

Por último, la vecina sanmartinense hizo hincapié en que hay familias que no pueden seguir esperando, que su situación en crítica y necesitan una solución inmediata. «Parece que la problemática se hace visible solamente cuando los medios atienden el tema, después es como si no existiera. No hay gestión, no hay tierras, ni respuesta», concluyó Marisa Maciel.