La AHGSMA ve con preocupación la falta de inversiones y obras para el funcionamiento actual y futuro del aeropuerto Chapelco

Marcelo Veiga, tesorero de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), expresó la preocupación de la entidad respecto al funcionamiento del aeropuerto Chapelco como así también del estado de las rutas de acceso a la ciudad: “¿Cómo pretendemos seguir haciendo promociones y crecer si no acompañamos con obras e infraestructura?”, preguntó. A su vez, comentó que la falta de planificación no afecta solo al turismo: “Hemos tenido problemas con aviones sanitarios, y a nivel urbano, en el centro se construyen obras y no hay lugar para estacionar”, agregó.

Foto: Federico Soto – RSM

En ese sentido, Veiga afirmó que “cuando se planifica hay que hacerlo de manera profunda: por ejemplo, no podemos crecer en turismo sin aeropuerto ni rutas”, y por eso sostuvo que es prioritario “hacer las obras de infraestructura correspondientes”, tanto para el turismo como para los residentes de San Martín de los Andes.

AEROPUERTO CHAPELCO

El tesorero de la AHGSMA expresó la preocupación de la entidad respecto al estado y la falta de inversiones que permitan proyectar el futuro del aeropuerto Chapelco: “De las 3 posiciones de estacionamiento de aviones, solo funciona una. Además, la pista de rodaje no está en óptimas condiciones y tuvo que ser emparchada”.

“La única aerolínea que llega es la línea de bandera nacional, que según nos indicaron, tiene que ver cómo hace para que no se le junten los vuelos. Además, no puede incrementar la frecuencia de vuelos por esta situación”, detalló.

A su vez, Veiga comentó: “El gobierno de la Provincia administra el aeropuerto. En la AHGSMA tenemos, como todas las cámaras y asociaciones, un representante en el ENSATUR (Ente Sanmartinense de Turismo), que se reúne todos los miércoles con el Secretario de Turismo”.

“Hace años que venimos con estos temas. Hemos tenido incluso problemas con aviones sanitarios. Desde la AHGSMA nos tomamos el trabajo de averiguar las cosas, no salimos a decirlas por cuenta nuestra”, sostuvo y ejemplificó: “Hemos averiguado que no se reponen lámparas de balizamiento y que hay una en la cabecera que hace años que no funciona”.

ESTADO DE LAS RUTAS

El tesorero de la AHGSMA analizó que la falta de inversiones y proyecciones se refleja también en el estado de las rutas de acceso a la ciudad: “Las rutas no son de lo mejor que tenemos: de Zapala a San Martín está casi en su totalidad emparchada. La ruta de los 7 lagos tiene sectores con condonadas que tienden al desmoronamiento. Las rutas en su conjunto están en un estado calamitoso. A nivel general, en todo el sur tenemos una situación bastante compleja en cuanto al estado de las rutas”.

PLANIFICACIÓN URBANA

Por último, Veiga explicó que “algo similar ocurre a nivel interno en San Martín de los Andes: en el centro no hay lugar para estacionar. El problema que tenemos es que hay edificios nuevos que no tienen estacionamiento”.

“En el Código de Edificación no se habla de estacionamiento: se pueden construir obras sin estacionamiento”, concluyó.