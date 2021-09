Legislatura provincial: pasa al recinto el pliego de defensor oficial civil para Junín de los Andes

La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitió despacho por unanimidad para prestar acuerdo legislativo para designar al Dr. Claudio Marcelo Alderete como defensor oficial civil titular de la Defensoría Civil de la IV Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Junín de los Andes.

Durante la entrevista de rigor que realiza la comisión, el aspirante hizo un repaso por su trayectoria profesional y explicó su forma de trabajo en el cargo que actualmente desempeña en Zapala donde ponderó las visitas personales a las distintas localidades y el contacto con los equipos interdisciplinarios porque “yendo a los lugares uno advierte con qué recursos se dispone antes de mandar un oficio y garantizar que el mismo se pueda cumplimentar”.

Al ser consultado por las estadísticas de la circunscripción del cargo al que aspira, Alderete referenció que la misma tiene números muy similares a los de Zapala con mil causas y trámites mensuales aunque advirtió que no todos están en movimiento.

Alderete también dijo que en materia de perspectiva de género se han logrado avances en el ámbito judicial pero no se deben agotar en capacitaciones sino que debe haber un plan mucho más integral. “Seguimos viendo que la capacitación resulta insuficiente y que el cambio profundo que se necesita todavía no ha llegado, porque hay una generación que se consolidó con un patrón patriarcal y existe en todos los ámbitos sociales, no sólo en el Poder Judicial”.

“La capacitación obligatoria no nos va a resolver la problemática, tenemos que generar una conciencia para impulsar cambios que den un mejor servicio de justicia”, concluyó.

Al ser preguntado por el acceso a la justicia por parte de distintos colectivos, especialmente por el de discapacidad, el aspirante a defensor civil opinó que en Neuquén se han logrado avances muy importantes en materia de discapacidad y que los mismos también se dieron en el ámbito judicial. “La provincia ha ido avanzando incluso más que otras provincias, pero los avances legislativos tienen que ir acompañados de recursos”, dijo.

Al respecto, Alderete opinó que concientizar sobre los colectivos más vulnerables “es lo primero para generar la inclusión y generar una respuesta judicial a una problemática social”.

Finalmente el funcionario pidió la reforma del Código Procesal Civil para hacerlo mas ágil y dar respuestas mas idóneas a la sociedad. “Hoy tenemos una justicia lenta”, advirtió.

El despacho fue acompañado por el voto de los diputados y diputadas María Laura du Plessis, Ludmila Gaitán, Maximiliano Caparroz, Sergio Fernández Novoa, Soledad Martínez, Darío Peralta, Leticia Esteves (en reemplazo de César Gass), Karina Montecinos, Andrés Blanco, Andrés Peressini y Fernando Gallia.

