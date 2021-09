NS Programa Médico Deportivo lanza el Desafío 90 días para disfrutar del verano saludables y en forma

El Lic. en educación física Nahuel Noceda y la Dra. Celeste Serrano llevan adelante hace 8 meses un programa integral de entrenamiento que combina deporte, salidas al aire libre, controles médicos y nutricionales con una impronta ágil y divertida. A tres meses de que empiece el verano, invitan a participar del “Desafío 90 días” para encarar el cambio de temporada apostando a la salud.

En comunicación con RSM, Nahuel explica que este nuevo programa se llevará adelante durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, iniciando el 1 de octubre. Contará con entrenamiento tres veces por semana, sumado a caminatas grupales y controles nutricionales para lograr una verdadera transformación física. Se apunta al descenso de peso, al cambio de forma en el cuerpo y al aumento de las capacidades funcionales.

Cada nuevo ingresante recibe un control antropométrico, que se va repitiendo con frecuencia para monitorear los cambios. La Dra. Serrano realiza controles médicos y nutricionales para acompañar el entrenamiento y dirigirlo de forma personalizada según necesidades particulares. “Con la pandemia y la virtualidad hubo mucho aumento de peso y sedentarismo. Queremos apuntar a retomar hábitos saludables para sentirse bien con uno mismo”, explica Noceda.

El equipo de NS lleva adelante hace 8 meses un grupo de entrenamiento que ya está viendo grandes resultados. Consultados al respecto, algunos participantes brindaron sus apreciaciones sobre el programa y sus beneficios. Roberto Alberdi, de 67 años, cuenta que empezó a ir por recomendación familiar, tras jubilarse: “La pasamos muy bien, es un grupo muy lindo. Cuando te sentís bien dan ganas de seguir yendo. Gracias a eso dejé de fumar. También van mi hijo, mi nuera y mi nieta”.

Anabella Neysser cuenta que empezó con el entrenamiento en enero: “La idea era buscar una actividad física que me entretenga y me divierta, y la verdad es que lo encontré. La propuesta es buena porque es un entrenamiento recreativo y el clima es muy festivo. Soy de las personas que les cuesta sostener una actividad física en el tiempo y acá estamos, ya cumpliendo 8 meses de trabajo, tres veces por semana, con propuestas de fin de semana que también suman. Estoy muy contenta y satisfecha de poder sostener el entrenamiento. Si uno no se compromete no puede ver cambios, y la propuesta de Nahuel, Celeste y Rafa tiene que ver con eso, con el compromiso integral”.

Por su parte, Carolina Papazian, de 36 años y madre de dos nenas, cuenta que empezó con el programa de entrenamiento hace 5 meses. “Siempre hice deporte y me gustó entrenar. He notado muchos cambios, sobre todo en la fuerza del tren superior e inferior, trabajando mucho el punto que tenía más debilitado, en lumbar y cintura, por las niñas. Además veo cambios en la capacidad física y pulmonar. Estoy muy contenta. Es una muy linda experiencia, para recomendar”.

Fabián Farías, de 57 años, licenciado en educación física jubilado, cuenta que le hablaron sobre el plan de entrenamiento de NS a raíz de sus operaciones en uno de sus pies. “Empecé con Gabriela, mi señora. Primero encontré en Nahuel un excelente profe, que se dedica a cada uno de nosotros, junto a Rafa. Arranqué con lo que podía hacer y fui mejorando mucho. Por otro lado, hay un grupo muy hermoso de gente de mi misma edad. Me gusta muchísimo porque además de la actividad física, es un grupo con el que podemos charlar y mejorar la calidad de nuestra salud. Salimos a caminar y hacemos lo que cada cuerpo puede, esforzándonos para notar muchas mejoras. Cuando no puedo ir, lo extraño mucho”.

Para anotarse o hacer más consultas, se pueden contactar por teléfono al 11 6746 9624 y también se les puede escribir a través de las redes: NS Medicina Estética y Deporte, o al mail nsmedicinaesteticaydeporte@gmail.com