Alumnos del jardín 43 visitaron el estudio de RSM Radio y brindaron consejos sobre el cuidado del planeta

El jueves por la mañana los alumnos de preescolar del Jardín 43 se acercaron a la RSM Radio para compartir con los oyentes algunos consejos sobre cuidado del planeta Tierra. La idea surgió luego de recorrer las calles del barrio junto a Florencia, su maestra. Durante la caminata se encontraron con basura en el piso, suciedad de animales, basura en los tachos destinados al reciclado y más, por eso decidieron armar folletos y contarles a los vecinos como pueden ayudar a que haya menos contaminación.

Con sus capas de superhéroes y superheroínas llegaron hasta la radio listos para salvar el mundo. Antes de enfrentarse a los micrófonos, recorrieron el estudio para conocerlo por dentro; vieron la consola del operador y charlaron con el equipo. Todo eso los preparó para una participación brillante, en la que nervios de por medio, se animaron a ser los protagonistas.

Con ayuda de la seño, que los iba guiando en las preguntas contaron que para cuidar el planeta hay que reciclar, como aprendieron ellos en su jardín. Además, explicaron que “no hay que tirar la basura directamente en el tacho de la calle, hay que ponerla en una bolsa porque si no se ensucia todo”.

Por otra parte, hicieron hincapié en la importancia de separar los residuos antes de desecharlos. “Hay algunas cosas que se pueden reciclar como las botellas y el cartón”, manifestaron y agregaron: “En el barrio solamente hay dos tachos para los reciclados y un montón para la basura”.





Asimismo, resaltaron que a ellos no les gusta que las calles estén sucias. En este sentido, los niños y niñas de la sala Anahí Mariluan, dijeron: “Mucha gente no levanta la caca de sus perros y cuando salimos tenemos que tener cuidado de no pisarla porque se ensucian las zapatillas y eso no está bien”.

Como siempre, los más chicos dieron muestra de que es posible, con pequeñas acciones, colaborar en el cuidado de nuestro barrio, nuestras calles y el planeta en el que habitamos. Dentro de algunos días saldrán a recorrer el centro para repartir los folletos que ellos mismos hicieron para concientizar a los vecinos de la importancia que tiene cuidar nuestra ciudad.