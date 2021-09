El Concejo Deliberante toma distancia de la propuesta de Expreso Los Andes que presentó Saloniti

A principios de esta semana el intendente Carlos Saloniti presentó a los concejales la propuesta que hizo Rubén Cáceres, titular de Expreso Los Andes, para continuar brindando el servicio de transporte urbano de pasajeros por cinco años más en la ciudad. Si bien, no todos se manifestaron abiertamente, lo cierto es que por las condiciones «leoninas» que solicita la empresa para un posible contrato, nadie apoya directamente la propuesta.

Carlos Saloniti recibe la propuesta de Rubén Cáceres – Foto: Prensa Municipal

«Es una especie de municipalización del servicio, en el que el Estado local debe hacerse cargo de la recaudación de los subsidios y abonarle todos los costos y la ganancia a la empresa» evaluó un edil. Es que la propuesta indica que, con base en la actual fórmula de cálculo de rentabilidad, el municipio contrata a Expreso Los Andes pagándole un valor por kilómetro recorrido de cada unidad.

En una instancia de negociación claramente desfavorable, luego del fracaso de la licitación, Saloniti argumenta la aceptación de esta propuesta para mantener un servicio que sin lugar a dudas es indispensable para el funcionamiento de la ciudad. «Es una postura muy pasiva y resignada, la del intendente», apuntó un concejal de la oposición. Sin embargo, no hay alternativas que se analicen, más que llamar a una nueva licitación.

Este punto también aleja a los ediles del apoyo al intendente, ya que no parece haber mecanismo institucional que avale este tipo de contratación. «Esto resulta inviable», expresó el concejal del Frente de Todos, Santiago Fernández, entrevistado en RSM Radio. «Si bien no es el mejor contexto para un llamado a licitación, no nos queda otra salida» explicó Fernández

A esto se suma que en el documento presentado por Cáceres, el municipio reconoce una deuda acumulada que la empresa reclama al Estado local, que alcanza los casi 300 millones de pesos por presuntos incumplimientos del contrato a lo largo de estos 10 años.