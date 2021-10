El básquet local desde la mirada del entrenador de Los Zorros, Víctor Serna

El desarrollo del básquet en nuestra ciudad va de la mano del crecimiento de dos clubes, además del CEF 9 o las escuelas municipales: Los Zorros y Club Lacar. Entrevistado en RSM Radio, Víctor Serna, entrenador de las categorías formativas y fundador de Los Zorros contó cómo ve a este deporte en la ciudad y en la provincia, habló las actividades del club para lo que queda del año, y se refirió al clásico entre los dos clubes que se disputó el fin de semana pasado.

Con respecto a esto último, Serna contó; “Fue un espectáculo muy lindo. Es para resaltar que en la ciudad haya un clásico de básquet. En la mayoría de los casos se da un clima de rivalidad sana, dentro de la cancha, con cánticos, con todos los hechos que involucran a un clásico de ciudad. Desde ese punto de vista fue una fiesta.

En este encuentro Los Zorros ganaron en las categorías U13, 96 a 29 y en U19, 111 a 56. Mientras que Lacar se impuso en U17 por 66 a 44. En lo deportivo, Serna evaluó esto como positivo en una situación muy particular: “Hace casi dos años que no se juegan partidos con equipos de Neuquén y nos llevó un poquito de tiempo encontrar el ritmo de juego, en el inicio del torneo. Estamos muy contentos con la cantidad de chicos que tenemos entrenando, con lista de espera en todas las categorías y con un movimiento de básquetbol que es impresionante”.

También el fin de semana pasado se realizó un entrenamiento de preselección provincial en Zapala, al que asistieron varios jugadores de Los Zorros. Sobre esto el entrenador contó. “Cómo el entrenador provincial es nuevo y hace mucho que no ve a los chicos se hizo una preselección masiva para que todos puedan ir midiéndose y que el equipo técnico vaya viendo con quienes puede ir progresando en los distintos equipos y así formar selección.

En este contexto, Serna realizó una evaluación de cómo está el básquet provincial con respecto al del resto del país. “El grave problema que hay en Neuquén es la escasez de equipos. Es decir, la Federación de Básquetbol de Neuquén, reúne a 10 equipos en toda la provincia, contando los del sur que estamos a casi 500 kilómetros. Es algo que prácticamente no se da en el resto del país. Las Federaciones que son muy masivas, como las de Entre Río, Buenos Aires, Córdoba o San Fe no hacen más de 30 kilómetros para juntar un montón de equipos. En lo deportivo para la provincia, esto termina siendo un problema porque es difícil reunir a los chicos para una preselección, lo mismo que generar competencia porque tenés que trasladar seis horas de ida y seis horas de vuelta”.

En relación con la poca cantidad de gimnasios deportivos para realizar actividades, Serna expresó: “Realmente me asombra y me preocupa muchísimo que no se tenga en cuenta a nivel provincial del crecimiento que viene teniendo San Martín de los Andes, en cuanto a población y el déficit que hay en cuanto a espacios para prácticas deportivas en lugares cerrados. En un lugar donde a nivel climático son necesarios gimnasios para la práctica deportiva y faltan al menos cinco gimnasios. Me llama la atención que no se haya tenido esta previsión a nivel provincial. Esta situación se da en toda la provincia y me animo a decir que también en el resto del país”.

Victor Serna se refirió a las próximas actividades que preparan Los Zorros para lo que queda del año. En este sentido anunció la próxima visita de Sergio “La Oveja” Hernández, un importante entrenador de la selección argentina en diversos períodos, así como conductor técnico de importantes equipos de la Liga Nacional como Boca Juniors o Peñarol de Mar del Plata.

Además ya se está organizando, conjuntamente con el municipio de San Martín de los Andes, para el 22 y el 23 de noviembre un campeonato 3×3, fecha FIBA oficial, que da puntaje a todos los chicos que participan. En la primera fecha reunimos un record de 32 equipos y fue el segundo más grande de todo el país.

También hizo mención al encuentro prefederal que comenzará a disputarse este lunes en Zapala y los encuentros amistosos en Bariloche y Zapala, y adelantó que ya está cerrado el intercambio con Valdivia para ir a jugar allá y recibirlos acá, antes de fin de año.