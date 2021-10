“Estamos todos trabajando para que eso no suceda», aseguró la concejal Da Pieve respecto a la posibilidad de que la ciudad quede sin transporte urbano

El intendente Carlos Saloniti acordó una prórroga para el servicio urbano de pasajeros por 30 días más, mientras se busca una solución para uno de los temas más álgidos en la agenda municipal. En un primer momento la empresa le planteó al ejecutivo la posibilidad de un acuerdo de cinco años por fuera de una licitación, pero aunque el intendente llevó la propuesta a los concejales, estos no le dieron el visto buena debido a que quedaría por fuera de lo establecido por normativa.

La licitación se declaró desierta, luego de que la única empresa que se presentó no cumpliera con los requisitos del pliego y si bien, el contrato con Expreso Los Andes indica que tras la finalización el Municipio puede pedirle a la empresa que se quede un año más, la deuda que mantiene la municipalidad con el transporte urbano hizo que no sea tan fácil un acuerdo y es por eso, que se va prorrogando cada 30 días. La duda es que va a pasar el primero de noviembre cuando se cumpla el plazo.

Entrevistada por RSM Radio, la Concejal del MPN, María Laura Da Pieve, habló acerca esta posibilidad de que la ciudad se quede sin transporte urbano de pasajeros. Respecto a esto indicó: “Estamos todos, Ejecutivo y Deliberante, trabajando para que eso no suceda. Fue la premisa con la que iniciamos este proceso administrativo tan complejo por el contexto que estamos viviendo”.

Es este sentido, y teniendo en cuenta que hasta el momento el transporte continúa funcionando, Da Pieve aseguró que el objetivo fue logrado, “en el sentido de evitar cualquier tipo de discontinuidad en el servicio y seguimos trabajando para que eso no suceda, con los plazos legales y administrativos que correspondan”.

Por su parte, el titular de la empresa Expreso Los Andes, Rubén Cáceres, había manifestado a RSM Radio, que el pliego presentado por el Concejo Deliberante era igual al anterior y que en principio esa habría sido la razón para no presentarse. Con relación a este tema, la concejal del MPN, explicó que no es el mismo y que “se incorporaron algunas cuestiones legales y tecnológicas que hace diez años no estaban o que fueron cambiando”.

Además, respecto al punto que representa el mayor conflicto, que es la actualización tarifaria, resaltó: “Incluimos una cláusula de indexación automática para otorgar previsibilidad a los usuarios y a la empresa respecto al valor de la tarifa del boleto”. Es por eso que Da Pieve, aseguró que este nuevo pliego es diferente al que se está utilizando actualmente y que ya no regiría en la próxima concesión.

A su vez, al consultarle por la negativa del cuerpo legislativo para avanzar con el acuerdo sugerido por la empresa, la concejal expresó: “Entendimos que era necesario dar un paso en dirección a la licitación pública y así nos abocamos a generar un pliego superador”. Y agregó: “Era una situación que preveíamos y que no nos pasó solo a nosotros. Hay lugares del país donde se han declarado desiertas las licitaciones e incluso las empresas se han retirado por la ecuación económica que no les cerraba”.

Más allá del panorama a futuro, que es incierto porque hasta el momento no se habla de un posible nuevo llamado a licitación, la concejal del MPN afirmó que el servicio de transporte urbano de pasajeros se sigue manteniendo “por la excelente relación que el Municipio ha construido con la empresa”. Y añadió: “Nosotros como concejales debemos llevar tranquilidad a los vecinos diciéndoles que somos responsables de los marcos normativos que rigen nuestra ciudad y que agotaremos todas las instancias de diálogo”.

Es por este motivo que el día miércoles el intendente de la ciudad, Carlos Saloniti, viajó a la ciudad de Neuquén para entrevistarse con Rubén y Nicolás Cáceres, propietarios de la empresa Expreso Los Andes, donde manifestó: “Nuestro principal objetivo es que la gente de San Martín de los Andes no se quede sin colectivos”.