Pablo Roberto obtiene el primer premio del II Concurso Internacional de composición coral para voces mixtas en Navarra

El pasado 1 de octubre, el profesor, músico y compositor local Pablo Roberto fue premiado con el primer lugar en el certamen “Miguel Ángel Gil Villafranca” de la Federación de Coros de Navarra. RSM conversó con él para conocer más sobre este importante logro.

“La participación en el concurso tiene que ver sobre todo con la difusión de la obra, que se logra al ser premiado o al obtener mención. A partir de ahí empieza a circular por lugares muy lejanos, como es en este caso la Federación de Coros de Navarra, que organizó este concurso”, comienza a explicar Pablo.

El concurso es anónimo, se envía el material con pseudónimo y se revela la identidad sólo al resultar ganador. Las obras premiadas se estrenarán en Navarra el próximo año, un lugar que históricamente alberga una gran tradición coral.

“Este es un premio muy importante para mí, obtenido a nivel internacional sobre una composición original basada en un texto de Federico García Lorca. Compartí la terna con dos compositores muy reconocidos, que admiro muchísimo y de los que aprendí analizando sus obras. Haber sido premiado junto a ellos le da mucha más importancia”, explica Roberto.

La obra de Pablo Roberto está basada en la leyenda gallega de la Virgen de Nuestra Señora de la Barca. “Cuentan que la virgen llegó en una barca hecha de piedra a la ciudad de Coruña, en Galicia, para ayudar al apóstol Santiago en su misión evangelizadora. Por eso al final del Camino de Santiago hay un conjunto de piedras con forma de barca, de donde surge la historia”.

Esta leyenda fue contada en uno de los seis poemas que García Lorca escribió en gallego, enamorado de la ciudad. “Eso mismo nos pasó cuando fuimos con mi esposa. Dimos conciertos en el 2017, estuvimos cantando y dando charlas en Galicia. Después al releer el poema estaba todo expresado ahí. Esa es la impronta de la obra, compuesta especialmente para el concurso”.





Los tres ganadores del certamen.

“Cuando recibí la llamada del presidente de la Federación de Coros de Navarra, no entendía nada. Imaginate. Nunca atiendo llamadas por facebook. Cuando me enteré no lo podía creer”, cuenta Pablo. No es el primer premio importante que recibe y seguramente no será el último. Seguiremos sus pasos para poder ser testigos de su grato crecimiento artístico, que trae orgullo a toda la comunidad sanmartinense.