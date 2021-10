Faustina Rivanera a la selección provincial sub 19

Este fin de semana mientras Camila Gaete jugaba con la selección sub 14 el Torneo Patagónico en el Bariloche Vóley Club, las otras 3 jugadoras de Cumbres que estaban pre seleccionadas viajaron a Neuquén a un nuevo entrenamiento de categoría sub 17 y sub 19.

El lunes al finalizar la última jornada fue confirmada en la selección sub 19, Faustina Rivanera, quien ya es parte del plantel de 12 jugadoras que viajaran del 1 al 5 de noviembre a Ushuaia para disputar los juegos argentinos de la Araucanía.

En tanto Pamela Rodríguez y Julieta Alegre siguen el proceso de pre selección sub 17 para los juegos Epade que se llevarán a cabo en La Pampa en diciembre.