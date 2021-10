Entraron a su casa, le robaron todo lo que pudieron: «Me rompo el alma para tener algo y me lo roban», indicó la víctima

El hecho ocurrió en la jornada de este pasado lunes, una madre que se dirigió hasta su trabajo en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, sufrió que durante el día ingresen extraños a su vivienda y le lleven varios elementos que se encontraban dentro la morada.

Foto: RSM

Andrea, víctima de este nuevo hecho de inseguridad en barrio Valle Alto, indicó a RSM: «Es un dolor inmenso, salí a trabajar temprano, volví y encontramos todo revuelto, nos robaron varios elementos que nos cuesta mucho tener. Me rompo el alma para tener algo y en un rato te lo terminan robando», explicó la mujer visiblemente afectada aún por lo sucedido.

Indicó que los hechos de robo en el barrio son moneda corriente, «todas las semanas tenemos robos en el barrio, a pesar de que tenemos efectivos de Gendarmería y de Policía viviendo en el sector». De hecho vecinos del lugar también indicaron que los hechos de inseguridad se repiten vez tras vez y «las autoridades parecen no notar que estamos viviendo con miedo».

Por otra parte, la víctima de este nuevo robo sostuvo que para poder solicitar la presencia de efectivos policiales fue todo un desafío. «Lamentablemente no les anda el teléfono, asi me lo hicieron saber. Ellos mismos (por el personal policial) nos contaron que en el destacamento no les funciona la antena para recibir llamados, les cortan el gas, es una situación difícil que tienen que vivir y en el medio también estamos nosotros».

Los delincuentes ingresaron y se llevaron «cosas chicas para que nadie los vea», indicó la mujer. Un televisor, «que dejaron tirado en un pinar cercano, todo roto», un joystick, auriculares, un reloj digital, un celular marca, una mochila de color violeta, la lave de puerta de ingreso frontal, latas de cerveza, una pava electrica , una mochila de color verde, un par de borcegos, dos tablets, una depiladora feminina, entre otros elementos.

«Estamos cansados de vivir así, no se puede ni dormir después que ingresan a tu casa, después de que te revisan todo», indicó la mujer.