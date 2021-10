El Ministerio de Salud provincial destacó la alta cobertura del programa de vacunación ante la llegada de la variante Delta

Esta semana, en la provincia de Neuquén se declaró la circulación comunitaria de la variante Delta de coronavirus. Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia informó que a partir de la investigación epidemiológica correspondiente de las seis muestras detectadas con variante Delta, la Dirección de Epidemiología de la provincia pudo establecer que cinco corresponden a personas con domicilios en la ciudad de Neuquén y una a la provincia de Río Negro

Para conocer más detalles sobre este tema RSM Radio dialogó con Luis Pianciola referente de Laboratorio Central de Neuquén quién explicó: “En el laboratorio central del Ministerio de Salud tenemos un programa de vigilancia de circulación de variantes lo que nos permite saber qué variante está circulando y los porcentajes aproximados”.

Además, el especialista en microbiología, detalló que como parte de esa vigilancia se realizan procedimientos de secuenciación que permiten diferenciar a las variantes en forma semanal. Esto lo realizan “tomando un porcentaje de las muestras positivas de las que hayamos recibido esa semana y de esa forma sabemos que variante circula y la cantidad que hay de cada variante». Fue con este programa que pudieron detectar los pacientes infectados. Sobre esto dijo: “Del total de seis, dos eran viajeros que llegaron desde el exterior.

Respecto de las 5 personas con domicilio en Neuquén: 2 tienen antecedentes de viajes al exterior, uno a Estados Unidos y otro a México con escala en Perú y 3 no tienen antecedentes de viajes al exterior ni dentro del país, tampoco tienen nexo entre ellas, ni tuvieron contacto estrecho con casos confirmados fuera del ámbito familiar.

Sobre la forma de selección de las muestras el referente manifestó que “es al azar y con eso sabemos cuánto está circulando esta variante. Con cuatro de 23 muestras totales el porcentaje es de 17,4”. Según informó Pianciola: “Está circulando por primera vez, no lo habíamos detectado en las secuenciaciones anteriores” y agregó: “Cuando pudimos contactar a los cuatro pacientes durante la investigación epidemiológica, concluimos que no están relacionados entre sí. Es decir, que no son cuatro pacientes que se originaron en una sola fuente de infección, todo esto nos hace concluir que estamos en presencia de la circulación comunitaria que es cuando no se puede establecer cuál fue la fuente de origen”.

Al consultarle sobre los riesgos que conlleva que se declare la circulación comunitaria, el microbiólogo enfatizó: “Respecto a si es preocupante o no, lo que sabemos de la variante Delta, es que tiene una alta transmisibilidad comparada con todo lo que conocíamos hasta ahora. Esto lo que quiere decir, es que cada paciente que se infecta con Delta puede transmitirlo a muchas más personas que si estuviera infectado con la variante Gama por ejemplo”.

Asimismo, aseveró que “por suerte no produce cuadros de mayor gravedad y además, otra ventaja es que llega en un momento en el que tenemos un porcentaje de población con adecuada cobertura porque está vacunada” y añadió: “Tal vez no es el número ideal, el que hubiéramos querido, pero tenemos en la provincia al 60 por ciento de la población inoculada, seguimos vacunando y ahora se sumó el rango de niños mayores a tres años”.

El hecho de que haya un número elevado de personas inmunizadas colabora a disminuir la cantidad de cuadros de mayor gravedad. “Esperamos tener un aumento importante de casos que nos lleven a un aumento de la demanda de atención, de diagnósticos, pero no de tener las salas saturadas como las tuvimos en la ola anterior”, afirmó el especialista.