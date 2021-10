Aplicarán una 3° dosis a los mayores de 50 años vacunados con Sinopharm y a los inmunocomprometidos de cualquier edad

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó este martes que Argentina tiene “un alto nivel de inmunización por haber avanzado fuerte en la campaña de vacunación”, y adelantó que se comenzará a avanzar con las terceras dosis con mayores y personas inmunocomprometidas, al anunciar nuevas aperturas sanitarias e informar sobre los avances de la inoculación contra el coronavirus durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa Rosada junto a titular de la cartera de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Vizzotti indicó también que el contrato con la empresa Pfazer “se está cumpliendo en tiempo y forma” y antició que la Argentina vacunará contra el coronavirus a los extranjeros que vengan a hacer turismo, al anunciar nuevas aperturas sanitarias e informar sobre los avances de la campaña de inmunización durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa Rosada junto a titular de la cartera de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, dijo que “la internacionalización de los aeropuertos en Argentina es un hecho porque cada vez son más las aerolíneas que llegan» al país.

Además, la funcionaria aclaró que no es lo mismo una tercera dosis que un refuerzo: “La tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección y el refuerzo, después de haber recibido el esquema primario recomendado, lo que hace es reforzar la inmunidad en forma periódica y eso es al menos 6 meses después de haber recibido el esquema primario”.

Se informó que los refuerzos se darán en la Argentina a partir de diciembre: “Están planificados, se está trabajando con las provincias y a partir de diciembre se va a empezar con el refuerzo empezando por el personal de salud y escalonadamente como fuimos avanzando con nuestro plan de vacunación”.

Asimismo, Vizzotti indicó que se empezará a trabajar con las provincias que sean limítrofes con otros países para vacunar en los puntos de fronteras “hasta que todos los países puedan vacunar y dar vuelta la página de la pandemia”. Esto aplicará para Paraguay con Formosa y para Salta y Jujuy con Bolivia, principalmente.

En esta línea, los representantes del Gobierno anunciaron que la Argentina comenzará a vacunar a los turistas que ingresen al territorio nacional: “Atentos que tenemos stock suficiente para vacunar a todos los argentinos, vamos a avanzar con la oferta a los turistas menores de 18 años, que son quienes van a poder ingresar sin tener vacunación por turismo, y a los que ingresen por alguna excepción”.

Consultada sobre el peligro de que ingresen turistas de Gran Bretaña y Brasil, Vizzotti aclaró: “Argentina va a autorizar el ingreso de turistas vacunados y PCR antes de viajar, eso disminuye el riesgo. Igualmente se va a monitorear cada una de las decisiones y el impacto epidemiológico. El Reino Unido es un ejemplo de un país que ha tenido un aumento de casos pero gracias a la vacunación no tiene un aumento en hospitalizaciones y muertes. Eso busca la vacunación en el mundo, no que no haya casos”.