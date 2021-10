Cami Nogueira: “El Red Bull Formation fue una experiencia inolvidable”

Camila Nogueira, la biker oriunda de San Martín de los Andes, paso por RSM Radio en su breve paso por nuestro país para contarnos, entre otras cosas, su nueva búsqueda en la disciplina del Freeride.

Ella es campeona argentina y sudamericana en competencias de mountain bike y desde hace tres años se instaló en Aspen, Colorado para dedicarse enteramente su pasión por la bicicleta.

RSM: Gracias por venir. Contanos en que andas…

Camila Noguiera: Ahora estoy de visita y muy contenta de estar en el pueblo. Viendo a mi familia y amigos, ya que no estoy viviendo en Argentina.

Y mañana ya me voy a Salta, porque tengo planeado hacer un video de freeride, en año que viene, en El Cafayate, y voy a hacer un poco de scouting de locaciones.

Tengo que hacer todo caminando, ya que hace un par de semanas me quebré la mano y tengo un mes y medio más de rehabilitación.

RSM: ¿A que edad empezaste con el mountain bike?

CN: De rechiquita. Creo que cuando tenía 5 años corrí mi primera carrera de mountain bike, que se hacían en el ACA, fin de semana de por medio, y como mi hermano también corría, mi papá nos llevaba a correr por otras partes de la provincia y después empezamos a correr el argentino.

RSM: Y este año participaste en el red Bull Formation…

CN: En realidad yo corrí mucho tiempo Downhill, que es una disciplina de descenso, y en los últimos 2 años me empecé a enfocar más en freeride, que no es por tiempos, sino por puntaje de jurados según la dificultad de la bajada, la técnica, los trucos, es más abierto.

Y este año me invitaron a este evento, que se hizo en Utah, que es la versión de mujeres del Rampaga, que es el evento más conocido de MTB del mundo.

Junto a otras 7 chicas del mundo, te quedas una semana, y vos palias tu propia línea por donde tenes que bajar, el lugar es un locura y es de mucha presición, si te vas un poquito de costado, te caes al precipio, muy extremo y así que fue una experiencia inovidable

RSM: ¿Ya estás instalada en Estados Unidos?

CN: Si, si, para lo que hago, para mí, es mucho más fácil; tengo todos mis sponsors allá y desde hace tres años me mudé definitivamente.

RSM: ¿Y con el tema del trabajo cómo hacías?

CM: Cuando era chica solo me dedicaba a correr, ya que tenía con algunos auspicios. Una vez allá, como la temporada de bici es de abril a septiembre, y después uno se encarga de entrenar para estar listo para el siguiente año, y en invierno trabajo de instructora de esquí en Aspen, donde vivo. Pero por suerte ahora me va mejor con los contratos de la bici, así que me da la posibilidad de trabajar menos y dedicarme más a la bici.

@tamarasusaphoto

RSM: Y lo de Red Bull fue como un trampolín en tu carrera….

CN: Si, después de eso, para el año que viene ya tengo muy buenas ofertas.

RSM: ¿Y con la familia como haces, con los afectos acá?

CN: Antes venía yo una vez por año, pero con la pandemia no se pudo viajar, mi mamá intentó ir y le suspendieron tres vuelos, así que no los ví por casi 2 años y medio; y ahora por suerte no hubo problemas.

Por suerte allá la cuarentena era más flexible y pude hacer deporte al aire libre y como vivo en un lugar lindisimo como acá, se la pasa mejor.

RSM: ¿Ya tenes tu grupo de amigos allá?

CN: Siii, hay un montón de argentinos. Sobre todo en invierno, por que en Aspen está el centro de esquí y mis amigos son de ese lado. Y mis amigos de bici son casi todos gringos.

RSM: ¿Y qué tenes proyectado para abril, cuando arranque la temporada?

CN: El primer evento es otra vez el Red Bull Formation, en el mismo lugar, la primera semana de mayo, después tengo eventos de freeride en Europa, hay un evento tipo X Games pero de mountain bike, que se llama Crankworx, uno en Europa y otro en Canadá, así voy a esos dos y después voy a Proving Grounds, un evento de freeride, que gané este año y hay varios más….

RSM: ¿Y cómo son tus entrenamientos?

CN: Voy todos los días por la mañana al gimnasio y a la tarde bici. Dependiendo de la época del año, hago más downhill, o salgo a pedalear con mi bici de enduro o de ruta.

RSM: Y con los viajes y las bicis…¿Cómo haces?

CN: Yo viajo siempre con dos bicis, es un lío de equipaje, pero son los gajes del oficio, y además todos los accesorios, cascos, protectores….pero bueno…

RSM: ¿Y cuando te volves para tu casa?

CN: A la vuelta de Salta, me quedó unos días más, hasta el 16 de noviembre, así que a disfrutar todo lo que se puede.

Cami Nogueira en el Red Bull Formation, Utah