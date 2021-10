Una familia sanmartinense al borde del desalojo

Noemí vive con su marido, sus cinco hijos y un nieto en una vivienda de la calle Félix Amador, pero el domingo se cumple el plazo para dejar la casa. Por el momento la familia no encontró un alquiler y están preocupados por no saber que va a pasar ese día si se hace efectiva la orden de desalojo.

El conflicto comenzó en diciembre del 2020 cuando el actual dueño de la propiedad comenzó con acciones para tomar posesión del terreno donde está la casa que, hasta ese momento, era de María, tía de Noemí. Fue allí que, alertados por la situación, personal de Desarrollo Social, intervino y logró una prórroga de 10 meses que se vence el 31 de octubre.

Si bien la mayoría de las personas que habitaban la vivienda consiguieron un lugar para mudarse, ese no fue el caso de Noemí y su familia quienes aún no saben a dónde van a ir. Desde Desarrollo Social le gestionaron a la familia una ayuda económica de 25 mil pesos para alquiler y le consiguieron tres posibles lugares, pero finalmente no se concretó ninguno.

En este sentido, Noemí le contó a RSM Radio: “Los dos alquileres que fui a señar me dijeron que no me iban a alquilar y la tercera opción era en Junín que es muy lejos y no queremos irnos de San Martín de los Andes”. Según pudo saber este medio la Secretaría de Desarrollo Social acompañó durante estos meses a la familia intentando conseguir alquileres y otorgando el subsidio económico que actualmente perciben, sin embargo, la mujer no está conforme con el accionar de las autoridades.

Asimismo, Noemí insiste en que necesita una solución y que le preocupa quedar en la calle con sus hijos y nieto. “Es una situación muy difícil la que estamos atravesando y no sabemos qué va a pasar el 31 cuando tengamos que dejar la casa”, manifestó la vecina y agregó: “No puedo hacer pasar a mis hijos por eso, no podemos quedarnos en la calle”.

La crisis habitacional de San Martín de los Andes no es algo nuevo, afecta a cientos de familias que día a día tienen que salir a buscar un nuevo alquiler, tarea que se volvió prácticamente imposible y que deriva en situaciones de angustia e incertidumbre. Se tornaron frecuentes las publicaciones de vecinos, en redes sociales, contando que se tienen que ir por no hallar un lugar.

Lo cierto es que este domingo Noemí y su familia se enfrentarán a un posible desalojo y que necesitan de forma urgente un lugar a donde ir, por eso acudieron a los medios y redes sociales para contar su situación.