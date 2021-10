Argentina se ubica Tercera en la digitalización en el sector de aseguradoras por la pandemia de COVID-19

La pandemia acontecida en el año 2020 por el Covid-19 hizo que las empresas de todos los rubros necesitaran recurrir como estrategia a la digitalización para lograr llegar a los clientes y subsistir ante el aislamiento social preventivo decretado en marzo de 2020 en la Argentina. El rubro de las aseguradoras no estuvo exento de la misma; no solo para la llegada a los clientes, sino también para la fidelización de los mismos, para adelantarse a las necesidades que tienen los usuarios, ayudar a satisfacerlas y que puedan encontrar el servicio más adecuado para cada persona.

Si bien la digitalización de estos servicios es anterior a la pandemia, parece haber llegado para quedarse a través de las Insurtech (INSUrance, seguro; TECHnology, tecnología), empresas tecnológicas dedicadas a optimizar el rendimiento de la industria del seguro que ofrece medios innovadores y tecnológicos para la comparación y contratación de una variada cartera de seguros. Argentina, con 15 compañías insurtech, se encuentra en el tercer puesto del ranking de países latinoamericanos con el mayor número de compañías Fintech exclusivas de este tipo, mientras que México lidera el mismo con 38 empresas y luego le sigue Brasil con 28 de ellas.

Definitivamente, esta forma de trabajo no es una novedad, pero sí es joven en la aplicación a las empresas aseguradoras como sector y traerá una optimización evidente en las coberturas.

Las empresas de seguro se sustentan de la “big data”, como un instrumento principal para conocer a sus clientes y ayudarlos a tomar las mejores decisiones, personalizando los servicios. Es a través de la recolección y análisis de datos de forma masiva, que a través del tiempo se va profundizando y adquiriendo mayor precisión. Asimismo, la actividad digital, hace que la información que brindan los clientes al utilizarla, quede en el sistema, sumando datos e información para cada empresa que enriquecen los datos de análisis.

Hay diversas fuentes de extracción de datos, como lo son los datos de los dispositivos conectados a internet que pueden compartirse mediante su uso, los datos de medios en línea, es decir búsquedas, compras y uso de las redes sociales. Otra fuente de información, son los datos de tarjetas de créditos y cuentas bancarias, sobre los ingresos, la rutina de compra y los bienes de los usuarios. También se pueden obtener información mediante la geolocalización, mediante los gps de distintos dispositivos e incluso a través de datos genéticos de cada persona. Otras fuentes de datos son los de comportamiento, como el consumo de alcohol, las distancias que recorre la persona, tabaquismo, hábitos, etc. Se pueden adquirir antecedentes mediante datos de la población, como estadísticas de accidentes, de mortalidad, etc. Y se puede recurrir a datos médicos (por ejemplo, el estado médico), demográficos (estado civil, profesión, edad, sexo, etc) y de pérdidas (reclamo de accidentes).

Si bien es un paso necesario y sumamente importante el de adquirir datos, también es muy importante el momento del procesamiento y el aprovechamiento al máximo de los mismos, para ello es necesario que busquen las mejores estrategias y herramientas para este proceso.

El crecimiento de este la digitalización en el sector asegurador, hace que, al día de hoy, se pueda efectuar lo que se denomina proceso de “onboarding” del cliente digitalizado. Esto significa el origen oficial de una relación consensuada y directa con un cliente, es el momento más importante, ya que se va a determinar si ese potencial cliente abandona su intento por afianzarse en la empresa o decide ser un cliente oficial de ella. Tiene la particularidad de ser un proceso totalmente digitalizado en la actualidad, esto denota que puede ser realizado mediante un dispositivo que acceda a cámara, de manera remota y online en su totalidad.

La digitalización implica grandes beneficios en el sector de las aseguradoras, tanto para las empresas al permitirles expandir exponencialmente su negocio, poder ofrecer trámites, servicios y productos a distancia, una disminución en el costo de la obtención de clientes, así mismo mejorar la experiencia del usuario con los datos obtenidos y aumentar la cantidad de clientes, cumplir con las normativas y mejorar la detección de fraudes y la seguridad; como para los clientes que pueden personalizar y comparar productos, disminuir sus costos de adquisición y sus tiempos de contratación.

De acuerdo a expertos, la implementación de un modelo operativo digital será un requisito previo para el éxito en el mercado asegurador latinoamericano en los próximos años.