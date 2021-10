El municipio realizó una denuncia en la Comisaría 23° por instigación a realizar tomas en diferentes puntos de la ciudad

Que la emergencia habitacional es una realidad y las dificultades que se presentan para acceder no solo a una vivienda digna, sino a la chance de poder alquilar una casa de manera permanente, se profundizan cada mes más y más.

Durante la jornada de este viernes, el Director de Seguridad Ciudadana, Mauricio Troncoso, realizó una denuncia en la Comisaría 23°, luego de tomar conocimiento que un grupo de personas estarían instigando a las tomas de tierras em diferentes puntos de la ciudad.

Foto: RSM

Luego de presentada dicha denuncia, fundamentada en diferentes versiones que las autoridades municipales tomaron conocimiento en las últimas horas, personal policial comenzó a realizar tareas para mostrar presencia en puntos estratégicos de la localidad con el fin de evitar este tipo de acciones.

En relación al tema, RSM consultó al Comisario Inspector Daniel Castillo, quien precisó que efectivamente «recibimos una denuncia por presunta usurpación. Lugar exacto no existe por el momento, es por ello que estamos atentos. Estamos investigando el caso para evitar estas situaciones».

RSM pudo constatar de rumores que adelantarían que en la zona de la Chacra 32 sería uno de los puntos donde un grupo de personas habrían mencionado para usurpar terrenos.

En relación a este tema, Troncoso, sostuvo a RSM: «Sí, he hecho la denuncia para que la Brigada de Investigaciones esté alerta respecto de esto. No es un solo lugar al que se hace referencia, hay terrenos en Chacra 32, en la zona del Regimiento, también, por eso al advertir este hecho me presenté en la Comisaría».

En las últimas horas de este viernes, personal policial instaló una casilla en un sector del barrio Chacra 32 con la finalidad de constatar cualquier movimiento extraño que surja en el sector.