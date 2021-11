La Red de Prevención del Suicidio local convoca a una»Fiesta Callejera»

Desde hace muy pocos meses está en funcionamiento en San Martín de los Andes la Red Comunitaria para la Prevención del Suicidio que viene realizando diferentes acciones dentro de la comunidad para acompañar y prevenir. El viernes 5 de noviembre a las 18 horas, se llevará a cabo en el playón de Cordones de Chapelco una “Fiesta callejera” con música, juegos, arte, grupos en vivo y deporte, la finalidad del encuentro es compartir “una tarde de encuentros, diversión y charla”, manifestaron en la convocatoria.

El suicidio es un tema complejo de abordar y de los considerados tabú dentro de la sociedad, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud enfatiza en la importancia de hablar y conocer esta problemática de salud en profundidad. Es por eso que RSM dialogó con la licenciada en Psicología, Victoria Merlos, para tener una aproximación sobre este tema.

En primera instancia la profesional explicó qué son los pensamientos suicidas y qué pasa cuando estos aparecen de manera recurrente. En este sentido, manifestó: “Son aquellos que experimentan personas que piensan seriamente en quitarse la vida. Cuando son frecuentes o intensos, son un factor de riesgo para el suicidio”.

Además, aseguró que es muy importante poder detectarlo a tiempo, ya que “de no tratarse puede llegar a la muerte”. Y aclaró: “El pronóstico dependerá de cada paciente”. Aunque hay algunos síntomas que nos advierten sobre los pensamientos suicidas, como por ejemplo aislarse totalmente de la sociedad, sentirse atrapado, consumir drogas en exceso, no tener esperanzas, no sentir aprecio por la vida, etc.

Con relación a los motivos que pueden despertar estos pensamientos y sentimientos aseguró que “pueden ocurrir por varias razones, por una angustia emocional intensa, una enfermedad crónica, una situación de abuso, el fin de una relación importante, etcétera”. Cabe resaltar, que el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años.

Asimismo, remarcó que muchas veces está asociado a la depresión, enfermedad caracterizada por una tristeza persistente que “en ciertos casos genera estos pensamientos suicidas. Pero, si se pide ayuda a tiempo, se puede tratar”, afirmó la licenciada Victoria Merlos.

A partir de esto, surge la duda de si el suicidio se puede prevenir y de qué manera. Acerca de este punto, la profesional en salud mental dijo que “hay medidas que se pueden tomar en el ámbito de Salud y a nivel Social”. Y remarcó: “Mitigar los factores de riesgo para fomentar la resiliencia, que es la capacidad de una persona para superar situaciones traumáticas, puede reducir las tasas de suicidio”.

En este sentido, Merlos hizo hincapié en la importancia que tienen las políticas públicas de Salud que “deben informar de forma visible los canales de comunicación para pedir ayuda y promover el cuidado de la salud mental en todos sus niveles”. Y sumó: “Ayudar a los jóvenes a desarrollar herramientas para lidiar con las presiones de la vida. Identificar y apoyar a las personas en riesgo y restringir el acceso a medios letales, son otras formas de prevenirlo”.

Si bien los profesionales de la salud acuerdan en qué para quienes experimentan este tipo de pensamientos es importante poder hablar sobre ello, a veces es difícil saber cómo se habla con alguien que piensa en el suicidio. La licenciada Merlos, sugirió: “Buscá un lugar silencioso, dale el tiempo suficiente para hablar, miralo a los ojos, prestale toda tu atención, tené paciencia, hacé preguntas abiertas, no interrumpas su discurso y, sobre todo, ayudalo a buscar asistencia profesional”.

Por último, Victoria Merlos acentuó: “Hay que romper con el tabú del suicidio, hablar sobre problemas relacionados con la salud mental nos ayuda a mejorar, poner en palabras nuestras emociones, miedos, frustraciones, nos permite procesarlas, y con ello sanar nuestras heridas”.