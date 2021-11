Desde la Justicia Electoral Distrito Neuquén informaron que Se encuentra abierta la inscripción para actuar como autoridad de mesa en las elecciones Generales del 14 de noviembre de 202. La postulación se puede realizar via web en: http://www.padron.gob.ar/cne_autoridad

Los requisitos son: ser mayor de 18 años, figurar en los padrones de la Provincia de Neuquén, no estar afiliado a ningún partido político. Los agentes de la Administración Pública Provincial tendrán 2 días de francos compensatorios (Dto. 2108/99) y el personal docente que actúe como autoridad de mesa y se capacite se le otorgarán 0,10 puntos por Resolución 545/2020 Del Consejo Provincial de Educación.

Por la participación como autoridad de mesa en las elecciones generales , los viáticos asignados son de $3500 y un plus por la capacitación como autoridad de mesa elecciones generales de $1500. Asimismo, por una disposición de fecha 15 de octubre de 2021, el Ministerio del Interior dispuso asignar un viático adicional de $1000 a aquellas personas que se desempeñen como autoridad de mesa en las elecciones generales del 14 de noviembre y también los hayan hecho en las elecciones primarias del 12 de septiembre.

En consecuencia, los viáticos por la actuación quedan establecidos de la siguiente manera: Actuación como autoridad de mesa en las elecciones PASO $2500 Plus capacitación como autoridad de mesa elecciones PASO $1500 Actuación como autoridad de mesa en las elecciones GENERALES $3500 Plus capacitación como autoridad de mesa elecciones GENERALES $1500 Plus para quienes actúen como autoridad de mesa elecciones GENERALES y también los hayan hecho en las PASO: $1000