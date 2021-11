Las seis hormigas viajeras siguen soñando con regresar a casa

Comenzaron su viaje ace casi tres años y la pandemia los encontró en México, lugar donde permanecen hasta hoy y desde donde se comunicaron con RSM Radio para contar su historia y su deseo de regresar a casa. Hace un tiempo atrás contaron que para poder recaudar el dinero que precisan para volver están realizando una rifa, la misma se sorteará el 22 de noviembre en las loterías nocturnas Nacional y de la provincia de Buenos Aires.

Quedan pocos días para el gran sorteo y necesitan de la colaboración de todos para seguir vendiendo números y estar un pasito más cerca de su hogar. En comunicación con RSM, Grace, la mamá hormiguera, contó que “durante estos 35 meses de viaje nosotros hemos solventado los gastos con nuestro trabajo itinerante, pero dada las circunstancias de público conocimiento por la pandemia, ya no pudimos volver rodando como era el plan”.

Gracias a la donación de 50 premios es que pudieron organizar la rifa y de esa manera intentar volver en avión. Para eso, la mamá del clan hormiguero, explicó: “Tenemos que dejar acá nuestra camioneta y pertenencias” y enfatizó: “Son los últimos días para apoyarnos”.

Aquel diciembre 2018 cuando partieron desde San Martín de los Andes, jamás imaginaron que una pandemia los iba a dejar parados en tierras lejanas y sin medios para regresar a casa. Llegaron a México en enero del 2020, cuando todavía no había pandemia, por eso explicaron: “Estamos aquí como turistas, no podemos trabajar y si bien vamos produciendo y vendiendo en el camino nuestros productos no podemos hacer la diferencia para solventar los 6 vuelos”.

Si bien al principio la idea era enviar la camioneta también, desistieron al ver que “está difícil y por eso la pusimos en venta como otra opción, aunque nos duele mucho”, aseguró Grace y agregó: “Si no se vende la dejaremos aquí en México” con la esperanza de quizás volver a buscarla en dos años o más.

A fin de año cumplen tres años de viaje y durante todo el 2021 estuvieron esperando que se abran las fronteras algo que hasta el momento no sucedió. En este sentido, Grace explicó: “Ya se nos hace difícil seguir esperando y por ello es que estamos intentando juntar el dinero para volver. Esto es gracias al apoyo de muchos emprendedores locales de SanMa que donaron premios y el envío del mismo dentro de Argentina”, para que más personas puedan sumarse.

Finalmente, Grace detalló: “México nos da 180 días para estar y cada vez que se vence la visa de turista tenemos que volver a renovar en una frontera. Este trámite también tiene un costo y como ya es la tercera vez que renovamos no sabemos si nos renovarán una vez más” con lo cual la situación empeoraría aún más.

Aquellos que quieran colaborar comprar las rifas que van del 000 al 999 se pueden contactar con las “seis hormigas viajeras” a través de Instagram: @6hormigasviajeras. Cada rifa sale mil pesos y con cada número hay 10 posibilidades de ganar.

Los premios: