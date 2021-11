Vuelve Patagonia Canta con un impresionante espectáculo coral

Patagonia Canta vuelve a la presencialidad de los encuentros corales. Será este próximo jueves 11 de noviembre a las 20hs en el Centro Cultural Cotesma, con entrada libre y gratuita. Contará con la presencia de coros locales, regionales e internacionales, junto con la compañía Paradise Ballet.

Para este re encuentro del canto coral, a través de “Patagonia Canta”, vamos a poder disfrutar de la participación online de: Coros de voces Lacustres de Puerto Varas; Coro de Jóvenes Casa de la Música; Orquesta de Cámara Sinfónica Lacustre, dirigido por Maxiel Marchant desde Frutillar, Puerto Varas, Chile.

Por otro lado, estarán presentes sobre el escenario: Coro Quimey Sur de la Ciudad de Neuquén, dirigido por David Estanislao Vallejos; Coro Juvenil Municipal de Bariloche, dirigido por Marta Ulecia, de la Ciudad de Bariloche Pcia. De Río Negro; Grupo Coral Junín de los Andes, dirigido por Sergio Walter González, de Junín de Los Andes, Pcia. del Neuquén; Grupo Vocal Rocío Caleuche, dirigido por Marcelo Piñeiro, de San Martín de los Andes; con la participación especial de la compañía de danza local Paradise Ballet.

“Después de tanto tiempo sin la presencia física, finalmente podemos concretar el regreso a los escenarios de nuestros tradicionales encuentros corales, que además nos permiten compartir los maravillosos paisajes de nuestra Patagonia cordillerana. Este regreso significa todo un desafío, no solo para la organización, sino también para las agrupaciones participantes. No olvidemos que, si bien se trabajó desde la virtualidad, los diferentes coros debieron acelerar la preparación del repertorio en esta nueva normalidad y con una reorganización paulatina para volver a los ensayos tradicionales”, expresó la directora de Patagonia Canta, Melania Del Pino. “Como en muchos casos, nos hemos tenido que adaptar a los cuidados con los que debemos continuar y pensar que estos espacios, los del canto coral, deben ser rápidamente recuperados porque tienen un importante valor, no solo musical sino cultural”, agregó.

De la mano de Melania Del Pino, los encuentros corales que tuvieron su inicio en San Martín de los Andes, dieron origen a un importante emprendimiento, el Festival Coral Patagonia, como parte de Patagonia Canta. A partir del trabajo constante y la apuesta permanente a la creación artística, fue cobrando relevancia hasta convertirse hoy en una organización que realiza estos encuentros en ciudades como Pucón, Viña del Mar o Frutillar, Chile; San Carlos de Bariloche y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en nuestro país, solo por enumerar algunos de los destinos en los que se consolida la presencia del canto coral.

La idea de realizar estos eventos por parte de Melania Del Pino comenzó con un intento de sondeo en las redes sociales, buscando consenso a una convocatoria gratuita de pretensiones modestas, y en cuestión de horas se vio desbordada por la respuesta y la avidez de participación, de consultas, y aquello que iba a ser uno o dos conciertos terminó teniendo 8 ediciones.

Quienes quieran disfrutar de estos trabajos, solo tienen que visitar la página www.patagoniacanta.com.ar y buscarlos en el espacio “Desde Casa para el Mundo”. “Después de los grandes cimbronazos comienza la recuperación y en este caso, retomamos el camino que nos trazamos hace varios años cuando soñábamos con este tipo de encuentros. Como siempre, con el único norte posible, trabajar disfrutando de lo que hacemos, aunque esto además implique un importante esfuerzo económico para el sostenimiento y el volver a crear”, expresa Melania.