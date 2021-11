Pablo Cervi en conferencia de prensa, junto a Martín Lousteau: “Venimos a pedirles el acompañamiento para este domingo”

En la mañana de ayer los candidatos a diputados nacionales de Cambia Neuquén Pablo Cervi y Nicolás Montero, ofrecieron una conferencia de prensa en San Martín de los Andes de cara a las próximas elecciones legislativas del próximo domingo.

Foto: RSM

Se destacó la presencia del referente nacional, el economista Martín Lousteau, en apoyo y acompañamiento a los candidatos por el sur neuquino, quien indicó: “Para mí es un enorme placer estar acá acompañando esta lista de Cambia Neuquén”, a la vez que recordó el paso de su familia en San Martín de los Andes cuando a su padre le tocó dirigir el cerro Chapelco en tiempos pasados.

A su turno Cervi, agradeció la presencia del senador nacional y destacó la importancia que la localidad lacustre tiene para su espacio en la provincia, y expresó “Venimos a agradecerle a San Martín de los Andes el resultado de las Paso y a pedirles el acompañamiento para las elecciones del próximo domingo”.

“Estamos ante una elección histórica, con la posibilidad de elegir entre dos modelos de país: uno que nos lleva al kirchnerismo, más parecido a Venezuela, donde parece que hasta el Estado puede generar sus propios recursos y esa no es la Argentina que la mayoría de los neuquinos votamos. El otro, desde nuestro espacio, planteamos salir adelante con trabajo, impulsando la actividad privada, que es la que genera empleos genuinos”, apuntó Cervi.

Por su parte Lousteau indicó que “veo más entusiasmo que en las PASO, la sociedad dijo <Argentina así no va más> y le dijo al gobierno que <así no puede continuar>, y lo que me está ocupando más en este momento, es la importancia que esta elección tiene, no solo en el presente, sino para construir un futuro diferente.”

Foto: RSM

Foto: RSM

En lo referente a lo estrictamente política Lousteau aseguro que “en el Senado no podemos tratar nada que no quiera Cristina (Kirchner). Si ganamos, Cristina no va a tener más quórum en el Senado y vamos a poder tratar las cosas que realmente le importan a la gente.”

“Esta no es solo una oportunidad de decir basta a un gobierno prepotente, que tiene un rumbo equivocado en materia económica, sino que también podemos pensar en un futuro diferente. Por ejemplo, Pablo es una señal de eso: es una persona que salió de su zona de confort para trabajar por el colectivo. Es un candidato que es tan diferente que puede hacer una campaña con el fruto de su trabajo, que es la producción de manzana. Queremos funcionarios que entiendan la importancia que tiene la generación de trabajo en el sector privado, que sepan administrar bien el Estado y crear riqueza para todos”, concluyó el dirigente radical.