Llega la Feria de Editoriales Independientes del Sur a Junín de los Andes

Cada vez son más los artistas y escritores que se unen para poder editar sus obras de forma autogestiva e independiente. Este sábado 13 de noviembre el Paseo Centenario de Junín podrá dar cuenta de ello cuando se reúnan sellos locales en la Feria de Editoriales Independientes del Sur. RSM habló con Suyai Ávila, una de las emprendedoras organizadoras de la feria para conocer más detalles del evento.

“Esta feria la organizamos en conjunto con Marcia, una docente amiga. Estarán presentes varias editoriales de San Martín de los Andes, como La Punta del Ovillo, de María Martha Paz y Sabina Nó; Orca Lumis de Cristina Venturini y Cordillera Rebelde. De Junín tenemos a La ballenita de tantos mundos, Suyiro Editorial y una editorial de Cipolletti que se llama Pewen Editorial”, explica la escritora. La idea principal es que la gente conozca el trabajo autogestivo e independiente que vienen haciendo estos sellos editoriales locales y fomentar el acceso a un material literario único. “Queremos mostrar otra oferta a la gente, otra temática y estilo que sale de lo masivo”.

Suyiro Editorial, donde Suyai despliega su producción artística, se dedica a producir libros-objeto, un material que no solo es entretenido sino también didáctico: “Cuando empecé a escribir literatura infantil quería ofrecer algo diferente, que llame la atención. Me puse a estudiar sobre lo que son libros de artista, con formas de origami y me encantó la propuesta. Encaré mi proyecto por ahí”, dice la artista, quien no solo escribe las historias sino que también produce parte de las ilustraciones.

“La autogestión tiene muchos desafíos y replanteos. Uno tiene que contar con cierto capital que permita la impresión. En el caso de libros de artista tiene que ser sí o sí un buen papel, con un grosor determinado. Hay que tirarse a la pileta y abocarse al proyecto con confianza de que va a gustar. Siempre investigando y estudiando el mercado”, explica Suyai, quien trabaja en equipo con una ilustradora de Neuquén para ciertos proyectos más complejos.

En la última edición de la Feria Regional del libro, Suyai presentó su trabajo más reciente, un cuento adaptado del documental Mi maestro el pulpo, titulado Un tesoro de arrecife: “Fue hermoso ir a leer al jardín, cuando fue la maratón de lectura. Llevé un libro pop-up, desplegable, que llamaba mucho la atención. Los chicos estaban muy atentos y tuve una devolución muy linda”.

Este sábado 13 de noviembre, de 15 a 19 hs, la Feria de Editoriales Independientes invita a toda la comunidad a concurrir al Paseo Centenario, en la vecina localidad de Junín de los Andes. Se extiende la propuesta especialmente a docentes y familias, por ofrecer material didáctico artesanal. Además habrá presentaciones de libros y actividades literarias.