Votaron los principales dirigentes políticos y candidatos a diputados en la provincia

El gobernador Omar Gutiérrez votó este domingo pasadas las 10 en la Escuela 2 de Avenida San Juan de Neuquén capital. Además convocó a “participar masivamente, a cuidar la salud de la democracia, que sea con disfrute, con ganas y responsabilidad” en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

«Invito a que se acerquen y visibilicen sus ideas y derechos en democracia. Hubo un tiempo no muy lejano que este derecho no se podía hacer. Elijo y defiendo vivir en democracia. No es un día mas, sino que elegimos la forma de vivir. Ronda un 10 por ciento del padrón», indicó el mandatario provincial.

«Esta mañana ya he tenido contacto con el candidato Rolando Figueroa», sostuvo y recordó que este domingo continúa la campaña de vacunación contra el coronavirus para completar esquemas. “Seguimos vacunando para fortalecer la inmunidad colectiva. Es imprescindible colocarse la vacuna y quiero ser claro con la invitación a vacunarse para no estresar al sistema de salud”.

La candidata por el Frente de Todos, Tanya Bertoldi, indicó al momento de votar, que los comicios iniciaron sin inconvenientes en toda la provincia. «Se esta desarrollando con normalidad, es mas rápido el sistema de ingreso a las escuelas, así que por ahora va bien en toda la provincia. En las PASO hubo algunas localidades con nieve y hoy está acompañando el clima», afirmó.

Sobre el horario de los resultados de los comicios aclaró que se sabrá cerca de las 21 horas, «estaremos cerca de ese horario. Ojalá se pueda dar de esa manera, acá creemos que en ese horario vamos a estar conociendo el resultado y con las expectativas en renovar la banca», señaló.

Por su parte el candidato de Cambia Neuquén, Pablo Cervi, expresó que «viene una etapa importante de discusión y de ver cómo se sale este pozo donde esta el país» y en ese proceso consideró que «el Congreso Nacional será clave, nos va a tocar una función importante», al momento de presentarse para votar alrededor de las 9:30 de la mañana.

Sostuvo que «a partir de mañana, dependiendo el resultado, si se ratifica los de la del pasado 12 de septiembre, creo que va a haber un cambio importante, estará como lo interprete el gobierno nacional, que le quedan dos años más».

Dijo que en esta jornada confluyen «muchos meses de trabajo, arrancado de la interna del partido radical». Señaló que estos meses fueron intensos, «con mucho camino recorrido, contento porque se fueron dando los resultados» y que aguardará lo que digan los votantes tras estas elecciones.

Otro de los candidatos que votó fue Raúl Godoy, quien encabeza la lista del FITu. El ceramista y ex diputado provincial votó en la Escuela 205 de Alta Barda, acompañado por la segunda candidata de la lista, Patricia Jure.

Godoy aseguró que fue una “campaña intensa” y expresó su preocupación “por la situación que se viene” en el contexto social actual.

El candidato aseguró que el Frente de Izquierda Unidad tiene “la responsabilidad de asumir el rol que nos dio la gente de ser la tercera fuerza a nivel nacional”.

Quien también fue a votar en nuestra ciudad, fue el ex gobernador Jorge Sapag, quien se acercó a votar pasadas las 10:30 horas en la Escuela 274.