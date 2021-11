Sapag sobre la chance de ser candidato: «Yo pasé la posta, hay que buscar generaciones nuevas de dirigentes»

El ex gobernador, Jorge Sapag, mantuvo una entrevista con Radio La Red, donde analizó algunas de las vivencias políticas de este año en la provincia y dejó algunos títulos. Habló sobre candidaturas, sobre el partido y cómo tuvo que atravesar Neuquén un año difícil como el 2021.

En cuanto a candidaturas, mencionó que «Marcos (Koopmann), como vicegobernador, es un candidato también natural. Es decir, tiene todo el espacio abierto». Y sobre el interrogante si es necesario hacer o no internas dentro del partido, agregó que «las internas para el Movimiento Popular Neuquino (MPN) son necesarias y convenientes. El MPN tiene internas hace décadas», sostuvo.

Sobre lo que tuvo que vivir la provincia en materia de reclamos, más precisamente a principio de año, con los trabajadores autoconvocados de la Salud, tuvo una reflexión interesante. «Se terminó el 2021, gracias a Dios ya terminó, porque realmente no fue fácil, no fue sencillo. Los piquetes de abril, que ningún analista de los que han estado últimamente comentando en forma escrita -que yo he estado leyendo- le dieron la dimensión que tuvieron desde el punto de vista político y desde el punto de vista partidario», analizó.

«Fue algo impactante, y esto generó una carta abierta de mi hermana, la diputada Chani Sapag, al presidente de la Nación, a la Vicepresidenta y, bueno, en ese sentido se marcó la cancha, como diciendo, piedra libre señores. Esto es desgaste partidario, desgaste político, desgaste de la gobernabilidad. Terminemos con los piquetes, discutamos tema salarial donde hay que discutirlo», dijo.

Por otra parte, con respecto a su presente, señaló,»cumplí este 70 años y me considero joven y vital, en el sentido espiritual de la juventud, porque tener 70 años representa un caudal importante de años. Me gustaría volcar la experiencia de todo esto en asesoramiento, consejos, y ver de qué manera estoy afuera de la cancha, pero en el costado. Tratando de dirigir o tratando de alentar o tratando de dar sugerencias».

«Ahora, entrar a la cancha como candidato, ya es una decisión de vida y una decisión familiar. Es una decisión distinta, porque yo pasé la posta, y quiero ser coherente con el pase de posta a generaciones nuevas. Creo que hay que buscar generaciones nuevas de dirigentes, en las tomas de las riendas de la conducción de los destinos de los municipios y de la provincia, así que, esa es mi convicción», agregó Sapag.

Ni siquiera pasó una semana de las elecciones pero dentro de la política neuquina y sobre todo dentro del partido provincial, ya comenzaron a analizarse posibles candidaturas, internas y nombres en torno a una elección para gobernar la provincia a partir del 2023.