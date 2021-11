Sin respuesta por parte de las autoridades continúan los reclamos por los alumnos que quedaron fuera de la EPET

A los problemas edilicios y las dificultades ya conocidas para cumplir con los 180 días de clases, se suma la fata de vacantes para la demanda estudiantil local. Este año, por segunda vez las inscripciones se realizaron de manera virtual, el problema surgió luego de que más de cien jóvenes se quedaran sin banco en las EPET. Hasta el momento no tuvieron ninguna respuesta desde Consejo Provincial de Educación.

Pablo Díaz, uno de los padres que forma parte del grupo que reclama un banco para sus hijos diálogo con RSM y contó que no solo no tienen una vacante en la EPET, sino que tampoco en los CPEM. En este sentido, relató: “Ni siquiera hemos tenido una promesa, hoy los chicos no están únicamente afuera de la escuela técnica, están afuera del sistema porque los CPEM tampoco tienen lugar”.

Si bien los concejales y ATEN se pusieron a disposición y acompañan el reclamo que llevan adelante los padres, lo cierto es que hasta el momento no tuvieron ninguna respuesta desde las autoridades y no saben qué va a pasar con sus hijos cuando el ciclo lectivo 2022 comience. Respecto a cómo van a continuar los reclamos, Pablo adelantó: “un papá que se acercó a supervisión y le dijeron que no hay ninguna novedad es por eso que en la reunión que tuvimos en el lago pensamos en manifestarnos directamente en el Municipio y en el Distrito”.

Hasta el momento los reclamos se hicieron a través de la presentación de notas y con manifestaciones, pero Pablo Díaz aseguró que de no obtener respuesta podrían comenzar con acciones legales. Respecto a esto explicó: «El Defensor del Pueblo nos dijo que estaba bien lo que habíamos hecho, que nosotros ya presentamos un escrito a la ministra y que después de eso se puede hacer un recurso y que incluso puede estar incluido este derecho que tienen los chicos a estudiar donde eligieron”.

Finalmente, el padre y docente dijo: “No queremos que esto llegue al extremo de ir a tomar un edificio escolar, pero no sabemos cómo va a terminar”, y agregó: “Esta semana nos van a ver moviéndonos por todos lados. Seguramente el jueves estemos otra vez en el Concejo, en el Distrito y en Supervisión”.