¿Qué hay para hacer en San Martín de los Andes este fin de semana?

Como todos los jueves, RSM te acerca el resumen de todo lo que podés disfrutar en materia cultural en nuestra localidad. Desde un espectáculo de títeres para adultos hasta una nueva muestra de arte visual, pasando por danza contemporánea y danza árabe, con artistas de San Martín y Junín de los Andes. Además, todas las novedades de la cartelera de cine.

Jueves 2 de diciembre

A las 21:30hs, la compañía local «Fuera de lugar» dará la última función de esta producción original de danza titulada «Sin Señal». Será en la Sala Amankay del Centro Cultural Cotesma, con entradas que se venden anticipadas o en puerta. En esta nota, RSM habló con Stefanía Mateu y Jorgelina Balsa para conocer más sobre esta presentación.

«Comí civilización, pero me sentí tan mal que me enfermé”. Esta cita, que pertenece al autor Aldous Huxley, fue tomada como referencia para construir la distopía que se representa en esta obra, donde los vínculos, las conexiones y la reflexión sobre la realidad que nos envuelve son puntos de inflexión. «La búsqueda de una conexión perdida. ¿Qué queda dentro nuestro de otros tiempos? ¿Qué queda fuera nuestro de este tiempo? Nos encontramos mientras seguimos buscando. Más que una obra, “Sin señal” es una invitación a sentir, a experimentar, a dejarse atravesar, a repreguntarse», explican las creadoras.

Viernes 3 de diciembre

La Sala Municipal de Exposiciones Lidaura Chapitel inaugura una nueva muestra, esta vez de la mano de una exposición colectiva producida por dos artistas de Chubut: Ruth Mariel Carvalho y Mariela Leticia Barrientos. El evento de apertura está abierto a todo público, desde las 19:30hs, y la muestra permanecerá disponible hasta el 22 de diciembre. Estas obras se manifiestan en diálogo abierto entre dos artistas interdisciplinares, con paralelismos biográficos sobre traumas familiares, revisiones de género y el rol de la mujer en la sociedad. En esta nota te contamos más al respecto.

Este próximo viernes 3 y sábado 4 de diciembre, el programa teatro San José Presenta cierra su ciclo de espectáculos con la propuesta de “Clericó: títeres para adultos”. Con dos funciones a las 21 hs, el show se compone de cinco piezas diversas, de diferentes autores, que llevan a cuestas la humanidad de los títeres. El espectáculo, producido por el grupo “La pelela Títeres” y dirigido por Daniel Aguirre, presentará las piezas: “La cita” (pantomima), “Pancho Coraje” (títeres de guante), “La abuela” (títere de varilla), “La Parca” (títere de varilla), “El Mono Pena” (boca y varilla)». Según explica su creador, es una «Obra para adultos, despojado de todo recurso técnico. Solo títeres de guante, varilla y actor sirven para transmitir la esencia básica del teatro de títeres.

Sábado 4 de diciembre

La escuela de danza árabe «Maktub danza y arte» presentará su espectáculo, titulado «Farah», a las 20:30hs en el Centro Cultural Cotesma. El show cuenta con la participación de bailarinas de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, bajo la dirección de la profesora Natalia Levar. Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del espacio cultural.

Cartelera de cine

A las 17hs continúa en cartel el film animado de Disney «Encanto». En lo alto de las montañas de Colombia hay un lugar muy particular llamado Encanto. Aquí, en una casa mágica, vive la extraordinaria familia Madrigal donde todos tienen habilidades fantásticas.

En el espacio INCAA de las 19hs se proyecta el film de suspenso titulado «Inmortal». Apta para mayores de 13 Años. Previo a la película se estrena el cortometraje de la Enerc «Las Lilántidas». Ana llega a Buenos Aires tras la muerte de su padre. A través de su viuda descubre que un científico llamado Benedetti fue contratado por una misteriosa fundación, para la que está desarrollado un mundo paralelo que permitiría que los vivos y los muertos entren en contacto.

A las 21:15hs llega el estreno del policia «La casa Gucci», protagonizada por Lady Gaga, Al Pacino y Jared Leto. Apta para mayores de 13 Años, se proyecta de jueves a sábado subtitulada; martes y miércoles en castellano. Drama criminal en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su ex mujer Patrizia Reggiani, conocida como la «viuda negra de Italia». Adaptación del libro de Sara Gay Forden, publicado en 2001, ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed’.