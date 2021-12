Se inauguró el Paseo «Maestro Carlos Fuentealba» con un emotivo acto

El sábado por la mañana, cerca de las 11.30 se inauguró el Paseo “Maestro Carlos Fuentealba” en conmemoración del docente asesinado en la represión durante una manifestación del gremio docente en la ruta nacional 22, en cercanías del paraje Arroyito el 4 de abril de 2007. Después de 15 años los responsables irán a juicio oral y público, los 8 acusados son: Matus por abuso de armas y lesiones leves, Carlos Zalazar, Moisés, Adolfo Soto, Jorge Bernabé Garrido, Mario Rinzafri por abuso de autoridad y encubrimiento, y a Aquiles González y Julio Lincoleo por encubrimiento agravado.

Foto RSM

De la ceremonia, que duró algo más de 40 minutos, participaron referentes del gremio ATEN; los artistas que realizaron la obra conmemorativa; Sandra Rodríguez, viuda de Fuentealba; docentes y el concejal Santiago Fernández. Tras algunas palabras se descubrió la obra que muestra la famosa imagen del docente que figura en cientos de flyers y “del otro lado un Carlos más familiar”, manifestaron los creadores.

Maximiliano «Nani» Del Río, vocal de la Comunidad del Consejo Provincial de Educación (CPE) estuvo a cargo del inicio del acto y sus primeras palabras fueron de agradecimiento a Sandra, por acompañarlos durante la inauguración. Con relación a esto afirmó: “Creemos que es un acto de memoria, otro en Neuquén, sobre ese fatídico día en Arroyito”.

Más adelante fue el turno de Matías Lavandeyra, docente de la escuela 274 y secretario general de ATEN electo, quien manifestó: “No recorremos las calles del pueblo recordando personas que nos llenan el corazón, así que es un enorme orgullo que esto se concrete”. Además, el docente agradeció a cada una de las personas que lo hicieron posible, “desde el que tuvo la primera idea hasta la concreción política”.

Antes de que Marcelo Guagliardo, Soledad Mora y el resto de los oradores hablaran llego uno de los momentos más emotivos cuando se descubrió la obra que lleva la imagen del docente y una placa de madera con una frase de su compañera de vida, Sandra Rodríguez que dice: “Lo bello que el me enseñó, que le enseñó a sus hijas, a sus amigos y a sus familiares es que los placeres de la vida están en las pequeñas cosas” y continúa: “Respirar el aire del lago Huechulafquen, acampar, trepar montañas y no ese mundo de consumo innecesario. No por eso dejó de pensar y decir que hay que pelear sí o sí por las cosas grandes, por las cosas justas”.

También habló el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo quien expresó: “En Neuquén, que un Concejo Deliberante haya hecho esta aprobación tiene una importancia en términos políticos, de memoria y de posibilidad de búsqueda de justicia sumamente para destacar y no solo para mencionarlo, sino para ubicarlo en su justo lugar”.

A su tiempo, Soledad Mora, secretaria general de ATEN San Martín de los Andes, enfatizó el rol de lucha de Sandra como compañera de Carlos Fuentealba, pero también como docente, mujer y feminista. En este sentido afirmó: “Voy a tomar aire para referirme particularmente a la figura de Sandra, como compañera, maestra, mujer, trabajadora, luchadora incansable que también no ha enseñado un modo de luchar, de pararnos, de exigirle a este gobierno y a esta sociedad que no olvide y que tiene la obligación de seguir exigiendo justicia”.









Para cerrar lo que fue un desfile de emociones y abrazos, habló Sandra Rodríguez, que en su discurso recordó a Andrea Lombardi y recordó la frese que le dijo antes de fallecer: “Vos Sandra por esta causa hiciste todo y más, permitite seguir viviendo”. Además, agradeció las palabras de sus compañeros, el homenaje al padre de sus hijas y que la hayan incluido en esa frase para estar cerca del docente. “Me siento honrada de que después de 15 años también esté yo, acá, junto a Carlos porque esta lucha no fue gratis, fue muy costosa en mi vida”.

Y concluyó: “Como me dijo un compañero hubiéramos querido que la justicia fuera que Carlos ese día volviera a la casa, eso era lo justo. A partir de ahí todo fue injusto y lo que nosotros estamos peleando ahora es algo que nos deben como sociedad, pero también como familia a Camila y Ariadna Fuentealba y a Sandra Rodríguez y es que den las explicaciones que no dieron durante 15 años estos altos jefes policiales”.