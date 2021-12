Arde la interna del MPN: Figueroa conformará un interbloque en el Congreso si la convención se lo aprueba

Este pasado martes el flamante diputado nacional por Neuquén y por el Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, prestó juramento al igual que los otros 126 legisladores. Luego del juramento de cada uno de los diputados, llegó una notificación dirigida al Presidente, Sergio Masa la conformación de un interbloque denominado “Provincias Unidas” integrado por Juntos Somos Río Negro, el Movimiento Popular Neuquino y el Frente de la Concordia Misionero”.

Según el mismo Figueroa afirmó que se trató de una presentación «administrativa» y que la conformación formal requiere la aprobación de la Convención del MPN.

«Se armó un interbloque conservando cada uno de los partidos con una identidad propia. En mi caso no he adherido, no he firmado ninguna documentación, porque nosotros necesitamos previo paso por la convención del partido», sostuvo en declaraciones radiales a Universidad Calf.

En la lista figuran los legisladores: Luis Di Giacomo (JSRN), Rolando Figueroa (MPN), Agustín Domingo (JSRN), Diego Horacio Sartori y Carlos Fernández (Frente de la Concordia Misionero). Vale mencionar que cuando aún estaban en el cierre de campaña tanto Figueroa como Domingo, mantuvieron un encuentro en el que concordaron sobre la necesidad de trabajar temas vinculados a las necesidades de las dos provincias.

Esta decisión tomada por el diputado neuquino no cayó para nada bien en el seno del Movimiento y generó un revuelo en los afiliados que se replicó en las redes y en sendas declaraciones radiales.

Que pasó? Nuestro Diputado Nacional, recién asumido Rolando Figueroa decidió ser parte de un interbloque. Y la consulta a las estructuras partidarias del MPN, parece que se olvidó del diálogo interno y el respeto a los afiliados. pic.twitter.com/6tpHlvTXaF — Sifuentes Gloria (@GloSifuentes) December 8, 2021

Cómo me gustaría @Rolo_Figueroa que ante una asamblea de militantes, podamos escuchar el motivo de esta decisión arbitraria y egoísta. Nos diste la espalda a todos los que trabajos por mantener la única banca del Movimiento Popular Neuquino, manchaste la historia. @MPN_OK https://t.co/rM2tU574LO — Dani Sifuentes Córdoba (@sifuentes_dany) December 8, 2021

Rolo Figueroa debería ser más respetuoso con nuestro partido, el MPN es quien te permite ser y como militantes necesitamos que se comporten como tal!! — Susana Morales (@SusanaM06176743) December 8, 2021

«En el MPN, nuestra Carta Orgánica Art.16, Inc.G es muy claro, sólo hay que respetarlo», agregó Sifuentes, y adjuntó parte de la declaración de principios del partido provincial. El artículo mencionado asegura: «Resolver en forma definitiva toda situación política que obligue al Partido, quedando expresamente comprendida en esta atribución la de disponer la unión, confederación, alianza o fusión con otras fuerzas políticas afines, en el ámbito Provincial o Nacional».

El presidente de la Convención del Movimiento Popular Neuquino, Sandro Badilla explicó a LU5 que la decisión de integrar un interbloque en el Congreso “Es una decisión individual del diputado electo Figueroa”, y que no fue compartida con la estructura del partido ni consensuada con el gobernador y presidente del partido, Omar Gutiérrez.

“Nosotros le dijimos a los neuquinos y a las neuquinas, que primero Neuquén, ¿no? Que teníamos una sola camiseta, la de Neuquén y del MPN. Y que la defensa de los intereses de los neuquinos y las neuquinas. Con todo respeto por los dos proyectos políticos de otras provincias, que por ahí tienen agendas otros tipos de prioridades, basadas en la realidad particular de cada provincia”, aseguró el ministro de Turismo provincial.

¿QUÉ DIJO FIGUEROA?

Más allá de explicar que la Convención del MPN deberá autorizar realizar un interbloque con diputados de otras provincias, sostuvo en declaraciones radiales que la nota fue presentada como un requerimiento administrativo para que las bancas de los partidos provinciales estén ubicadas de forma cercana en la cámara y afirmó que su lugar es «unipersonal».

«Veníamos hablando de esto en la campaña, que al no tener mayorías propias ninguno de los dos partidos de Buenos Aires, el tener la posibilidad de los partidos provinciales de trabajar coordinadamente nos situaba en otro lugar. Se armó un interbloque conservando cada uno de los partidos una identidad propia. En mi caso no he adherido, no he firmado ninguna documentación porque nosotros necesitamos previo paso por la Convención del partido», comenzó explicando Figueroa. Y siguió: «Sin embargo, creo que lo mejor es tener alianzas coyunturales que se vayan dando en cada situación. Nos parece que defender a Neuquén estando en línea siempre con los intereses de los neuquinos es lo importante, así que ese interbloque de partidos provinciales, en el caso nuestro tiene que pasar por la Convención y que la Convención en todo caso vea qué es conveniente para el partido y la provincia. Pero en mi caso estoy muy con la camiseta del MPN y muy con la camiseta de Neuquén».

Figueroa reconoció la presentación de la nota que Di Giácomo hizo a Massa, pero aclaró que «hubo dos notas» y que, luego de la difundida en redes sociales, «inmediatamente aclaró con otra nota que en el caso nuestro era ad referéndum del órgano partidario del MPN».

«Yo siempre manifesté esto. Sin embargo, por cuestiones administrativas tenían que ver de qué forma iban a armar los diferentes interbloques, más que nada para sentarnos en la cámara de una manera cercana. Fue por algo administrativo que lo presentaron, pero nosotros siempre dijimos en la campaña que íbamos a trabajar de forma coordinada y en nuestro caso siempre necesitamos la aprobación de la Convención», continuó su explicación.

Consultado sobre la fecha probable de definición del tema en la Convención, Figueroa le restó entidad y dijo: «Realmente no es una cuestión que sea de importancia. Sí era para la ubicación de las bancas de los partidos provinciales en el recinto. Trabajamos de forma coordinada pero nuestro bloque es unipersonal, eso lo tenemos muy en claro».