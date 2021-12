«El consumo de prostitución viola absolutamente todos los derechos humanos», afirmó la subsecretaria de las Mujeres de Neuquén

Se creó en Argentina un Proyecto de Ley de Erradicación del Sistema Prostituyente, Prevención de la Prostitución y Restitución de Derechos. RSM Radio habló con la subsecretaria de las Mujeres y presidenta de la comisión de trata de personas, la doctora Patricia Maistegui, quién explicó de que se trata y en que instancia se encuentra actualmente.

En principio la funcionaria explicó de que se trata y cómo fue que se realizó este proyecto. En este sentido señaló: “Fue elaborado por convocatoria abolicionista que es un grupo de mujeres y organizaciones que han estado en situación de prostitución”. Es decir que “ha habido una participación activa de la víctima sobrevivientes de trata”.

Para poder dar a conocer este proyecto se contactaron con referentes de diferentes provincias y en el caso de Neuquén la convocaron a la subsecretaria de las Mujeres. Con respecto a esto contó: “El día de la abolición de la esclavitud se presentó públicamente el proyecto y a partir de ahí nos dieron vía libre para empezar a discutirlo”.

La doctora aseguró que se trata de un proyecto “muy completo” en el que se trabaja, entre otras cuestiones, las definiciones. Con relación a esto, la doctora Maistegui detalló: “se definen cuestiones como que es producción, sistema prostituyen, que es una víctima de trata. Y demás, para la posterior reglamentación que, después demora mucho tiempo, se pone en marcha un anexo que consta de cuatro a cinco capítulos donde hay políticas públicas”.

Este proyecto abarca, también la prevención y se extiende a las posibles víctimas, “lo que intenta es erradicar la prostitución, que como eje apunta sobre todo al consumidor de prostitución, el que paga por sexo”, remarcó la funcionaria y agregó: “El 90% de los consumidores son varones”.

Si bien este no es el primer proyecto de este tipo que se presenta en el país, hasta el momento no se consiguió se trate en el congreso. Esto, según Maistegui de debe a que “evidentemente hay muchos intereses” y recordó: “Argentina es un país abolicionista, esto quiere decir que protege a las víctimas, no se enfoca en ellas sino en el que consume, todo el sistema prostibulario”.

Asimismo, enfatizó: “El consumo de prostitución viola absolutamente todos los derechos humanos, es una violencia extrema hacia las mujeres, niñas y niños y eso hace vuelve un acto patriarcal extremo”. Se trata del consumo de los cuerpos de mujeres a cambio de un dinero por eso la subsecretaria enfatiza que se trata de una violencia extrema.

“Los consumidores de prostitución son fundamentalmente los varones, por eso refuerza el sistema patriarcal. Y eso varones también son funcionarios, jueces, médicos, albañiles, o sea la condición fundamental de ser varón y esto genera réditos”, explicó la presidente de la comisión de trata de personas.

Si bien en los últimos años hubo un avance y un cambio de paradigma en la formulación de leyes, para Maistegui hay muchos intereses que no permiten que se pueda avanzar en este tema como se debería. En este sentido expresó: “Hay una gran resistencia sobre este tema a nivel social e incluso muchos de los que consumen pornografía manifiestan que ellos no tienen nada que ver con esta red, cuando se sabe que sin consumidores no hay prostitución”.