Sacudón político en Junín de los Andes: renunció el vice intendente y a partir del próximo mes el secretario de Gobierno

La noticia se venía barajando en el seno del Ejecutivo de la vecina localidad, pero se hizo público en las últimas horas, justo luego de que el gobernador Omar Gutiérrez haya presenciado la inauguración de la confitería en el parque temático Vía Christi. El clima político juninense se sacudió con la dimisión de Enrique Flores antes de cumplir dos años de mandato, dado que aparentemente el motivo sería para para poder postularse como jefe comunal en el 2023.

Foto: InfoLosAndes.com.ar

La otra renuncia que trascendió sería del secretario de Gobierno, Fabián González, la que se efectivizaría a partir del 01 enero del 2022, por lo que el intendente estría buscando un reemplazo que ocupe dicho puesto.

Flores, con esta renuncia, no completó los dos primeros años del segundo mandato, lo que le da posibilidad de presentarse al cargo de intendente, de acuerdo a lo que establece la Carta Orgánica Municipal de Junín de los Andes.

«En horas de la mañana presentó su renuncia el viceintendente por lo cual no estaría completando los dos años de este segundo mandato y eso lo habilita obviamente a candidatearse si así lo resuelve ahora en el 2023», confirmó Corrazini.

Corazini adujo que la decisión de Flores tiene que ver exclusivamente con la intención de postularse a intendente en las elecciones del 2023. «No es de ahora querer ser intendente y esta limitación legal de que si cumple los dos años como viceintendente en su segundo mandato no podría ser candidato, según la Carta Orgánica», indicó el actual jefe comunal.

Por el lado de Fabián González en las últimas horas publicó en las redes sociales: «A partir del 31 de Diciembre voy a brindar tranquilo. Jugué en la interna apoyando al «Rolo» (Figueroa) y no podía trabajar más al lado del Intendente, ya era el colmo, hasta la secretaria me mandaba. Yo tengo dignidad y palabra, con Carlos todo bien pero no da para más. No voy a ser candidato a nada, lo desmiento en forma categórica», sostuvo González.