Se presentó un proyecto de ley en Neuquén para implementar el «Pase Sanitario»

El diputado Darío Peralta, del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley que dispone la implementación de un “Pase Sanitario” que acredite haber completado esquemas de vacunación contra el Covid-19 para todas las personas mayores de 13 años.

La iniciativa advierte que este documento será un requisito excluyente concurrir a actividades de concurrencia masiva tanto de índole cultural, deportiva, social o religiosa que se realicen dentro del territorio provincial.

Peralta sostuvo que el proyecto de pase sanitario ya cuenta con estado parlamentario, por lo que podría ser tratado en comisión la próxima semana. “Si es la voluntad del oficialismo podríamos rápidamente discutirlo en comisión, hacerle alguna mejora, trabajarlo un poquito y rápidamente llamar a alguna sesión extraordinaria”, indicó.

Aclara en su articulado que la responsabilidad de exigir y controlar la presentación del Pase Sanitario recaerá en el organizador o responsable de las actividades alcanzadas por la presente ley, documentación que se solicitará en las zonas de acceso a las mismas.

El legislador reconoció que la idea del pase sanitario puede “generar un poco de ruido”, sin embargo, recalcó: “Nos genera más ruido cuando tenemos los hospitales saturados, nos genera más ruido cuando tenemos al personal de salud recargado. Necesitamos generar conciencia en ese pequeño gran grupo de vecinos y vecinas de la provincia que no se han vacunado porque no quieren porque las condiciones están dadas para que todos se vacunen”.

Sostiene en sus fundamentos que el pase sanitario constituye una herramienta más que los Estados deben incorporar para fomentar tanto la vacunación como para persuadir a las personas que aún no se vacunaron.

El propósito del pase sanitario es que las personas puedan ingresar a los eventos 14 días después de haber recibido la segunda dosis. Ese es el mecanismo que se utiliza en las cuatro provincias que ya se implementó.

“La intención no es ir a la casa de los que no están vacunados, sino que la intención es que los que no están vacunados vengan y se vacunen. Es importante que entendamos que las decisiones individuales que tomamos afectan a todo el colectivo de la sociedad”, concluyó el diputado.