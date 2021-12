Mediación Comunitaria, una forma de acceso a la justicia

A veces surgen conflictos, en la comunidad, difíciles de resolver por los involucrados, pero eso no significa que deban quedar así o que no podrán ponerse de acuerdo. Para eso, dentro de la Dirección de Derechos Humanos existe la Mediación Comunitaria. Sin embargo, no solo se trata de la resolución de diferencias entre vecinos, “también hacemos mediaciones familiares, culturales, escolares, conflictos sociales, juveniles”, manifestó Yohana Sotelo, la Mediadora de la localidad.

En este sentido, manifestaron: “Cada proceso de medición es distinta, pero lo que tienen en común es que, siempre ofrecemos un espacio seguro, neutral, confidencialidad, gratuito, además de la figura del mediador”, explicó la Mediadora y aseguró que labor debe ser imparcial. Lo que se busca es poder facilitar la comunicación entre los mediados, “crear confianza, escucha activa y el uso de lenguaje apropiado. Este año resolvimos desde la mediación y resolución de conflictos más de 20 casos”, detalló Sotelo.

Por otra parte, Yohana le dijo a RSM: “Desde mi punto de vista las mediaciones son herramientas que nos ayudan a facilitar el acceso a la justicia a la comunidad, resolver las percepciones y malos entendidos desde el diálogo y la comunicación” y agregó: “Es un gesto de gran valor, por eso los mediadores hablamos de justicia restaurativa”.

Finalmente, la Mediadora aseguró que, si bien en San Martín de los Andes, no se conoce mucho sobre las mediaciones, sus principios, la gratuidad y la rapidez, es fundamental: “Hacerle llegar a los y las vecinas que su conflicto tiene solución a través de la mediación”. Y concluyó: “En lo particular me pongo a disposición de la comunidad para las mediaciones o consultas, para eso pueden llamar a la Dirección de Derechos Humanos y pedir un turno”.