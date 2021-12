La Biciteca Popular de Cordones de Chapelco cumplió un año y no para de crecer

El 12 de diciembre la Biciteca Popular de Cordones de Chapelco cumplió su primer año frente al barrio, prestando las primeras bicicletas. A través de las redes sociales contaron que este año se hicieron “más de 500 préstamos”. Pero eso no es todo, para el próximo año tienen un sueño: “Un espacio acorde y cómodo”.

Las Bicitecas nacieron en medio de un contexto complejo sanitario, en el cual las restricciones habían limitado de alguna manera el contacto de los niños con la calle. Es por eso que este primer cumpleaños toma una importancia tan significativa para el barrio de Cordones de Chapelco.

Cabe destacar, que las Bicitecas son una forma de favorecer el acceso a bicicletas y cascos a niños y adolescentes, a través de préstamos periódicos en distintos barrios de la localidad, desarrollando el uso de bicicleta y casco en los espacios públicos como actividad lúdica y recreativa.

Este proyecto nació del espacio en los barrios para el juego libre de niñas, niños y adolescentes. En varios de ellos, una de las modalidades de juego más ansiadas es la de transitarla sobre ruedas.

Desde los Consejos de Niñas y Niños, se expresó que muchas familias no tienen bicicletas porque no las pueden comprar y también que otras tienen, pero que no están en condiciones de ser usadas. “En algunos de estos circuitos la necesidad y el deseo de andar en bici está expresada por las propias niñeces y observamos que no hay asistencia para el mantenimiento ni conocimientos suficientes en los vecinos para resolver esta situación”, explican desde el Co.Co.NAF (Consejo de la Comunidad para la Niñez, Adolescencia y Familia.