San Martín de los Andes no va a pedir pase sanitario para el ingreso a la localidad

El secretario de Turismo de nuestra ciudad, Alejandro Apaolaza, desmintió en hacemos lo que podemos que se le fuera a pedir a los turistas que lleguen a vacacionar el pase sanitario. En este sentido, manifestó: “La gente no va a necesitar presentar, ni vamos a tener un control en la entrada de la ciudad donde se pida, para ingresar, el pase sanitario. Mucho menos en los locales gastronómicos, hoteles y comercios”.

En los últimos días, el gobierno nacional decreto el uso de un pase sanitario a partir del 1° de enero con el objetivo de “seguir fomentando la vacunación” contra el coronavirus y para garantizar que las actividades de mayor riesgo epidemiológico “sean más seguras con la asistencia de personas” inmunizadas.

Si bien todavía se está a la espera de la comunicación oficial, el secretario adelantó en que momentos sí se va a requerir del pase sanitario al cual la provincia de Neuquén adhirió, al igual que la mayor parte del país. “Sabemos que se va a aplicar a lo que son eventos masivos de más de mil personas al aire libre que sean públicos”, explicó Apaolaza y detalló: “En todo lo que son eventos públicos masivos, se debería solicitar. También en ambientes cerrados de actividades públicas, como por ejemplo el cine, la discoteca o el casino”.

Asimismo, el funcionario remarcó que lo importante es seguir con los cuidados para evitar los contagios y enfatizó: “Hace unos días escuchaba hablar a la directora de zona sanitaria IV sobre que los casos de internación que se están dando, son de gente que no está vacunada. Los casos graves, las internaciones con respirador son personas que no tienen la vacunación completa o que directamente habían decidido no vacunarse”. Y concluyó: “Esto es lo verdaderamente importante, más allá del pase sanitario. Seguir vacunándonos para cuidarnos entre todos es lo primordial”.