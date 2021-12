«Tenemos que avanzar hacia una Justicia más cercana a la gente», indicó Koopman sobre la la reforma del Código Procesal Civil

El vicegobernador Marcos Koopmann, aseguró que el objetivo de la reforma del Código Procesal, Civil y Comercial que se pondrá en marcha en la provincia «es avanzar hacia un servicio de Justicia más simple y de mayor cercanía con la gente, que es lo que hoy está demandando la sociedad».

Koopmann confirmó que mañana se realizará la primera reunión de trabajo convocada por el gobernador Omar Gutiérrez, de la que también participará el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Germán Busamia, «para comenzar a definir los grandes rasgos de este proyecto de modificación».

En ese sentido, el vicegobernador adelantó que «los ejes centrales de la reforma pasarán por tratar que la mayoría de los conflictos que se dan en estos fueros judiciales y que afectan la vida cotidiana de muchos neuquinos y neuquinas, no lleguen a juicio, sino que se resuelvan a instancias de una mediación, un arbitraje o a través de otras herramientas jurídicas modernas que permitan la resolución del conflicto y, si no se puede llegar a un acuerdo entre las partes, ir a un juicio pero que sea ágil y no los juicios que tenemos que hoy que pueden durar de 8 y hasta 10 años».

«Debemos trabajar en procesos más simples, en una mayor accesibilidad y una mayor transparencia, porque si la Justicia es lenta o demora en el tiempo, tampoco es útil y no cumple con su objetivo», dijo Koopmann, remarcando que «en este debate que iniciaremos vamos a escuchar activamente los requerimientos de todos los actores involucrados, porque estos cambios solamente los vamos a lograr si podemos construir un consenso amplio, donde todas las opiniones sean tenidas en cuenta».

Recordó que el actual código «tiene ya 46 años de vigencia y hemos vivido cambios sociales muy importantes que hacen necesaria una actualización». «De esta reforma se comenzó a hablar en 2008 y en 2015 se sancionó la Ley 2971 que aprobó el inicio del debate para las modificaciones. Ahora lo que estamos haciendo es poner el tema en el centro de la escena para avanzar y poder llevar adelante un proceso de modernización de la Justicia Civil como lo hicimos con el Código Procesal Penal, que hoy es modelo en el país», señaló el vicegobernador.