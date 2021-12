Pirotecnia cero: la campaña que busca concientizar sobre el daño que causa la pirotecnia 

Llega fin de año y la historia se vuelve a repetir, en San Martín de los Andes, al igual que un gran número de ciudades, la pirotecnia está prohibida. Sin embargo, todavía hay una parte de la población que continúa consumiendo este tipo de artefactos afectan a las personas con discapacidad, ambiente y animales.

Es por eso que desde el Ministerio de Salud de la provincia informaron su adhesión a las campañas de concientización que lleva a cabo el gobierno provincial, junto con referentes institucionales y autoridades municipales de todo Neuquén. Lo que buscan es promover el desuso de pirotecnia en fechas festivas. “Es importante comprender que la manipulación de pirotecnia afecta a las personas con discapacidad, así como también al medioambiente y los animales”, aseguraron en un comunicado.

Actualmente se encuentran vigentes la Ordenanza Municipal de la ciudad de San Martín de los Andes, así como la Ley Provincial N°2.833. Ambas prohíben en todo el territorio de la provincia del Neuquén la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de artificios de pirotecnia y cohetería, sean estos de venta libre o no, y/o de fabricación autorizada y establece, además, multas.

En este sentido, cabe señalar que se apela a la responsabilidad ciudadana, dado que el uso de pirotecnia afecta a personas con discapacidad, así como también puede afectar a los animales no humanos y al ambiente, provocando incendios, por ejemplo. Desde el Ministerio de salud remarcaron: “El daño que provoca el uso de la pirotecnia es irreparable y origina una seguidilla de afectaciones, no solo emocionales si no también físicas e incluso se pone en riesgo la vida”.

Por último, destacaron que los vecinos pueden hacer la denuncia de infracciones a la Ley N° 2.833: a través de la línea telefónica 103 de Protección Civil de cada localidad. Y a partir de ahí, se dará intervención a los juzgados municipales de falta y/o fiscalía en el caso correspondiente.