El aislamiento pasará a cinco días para los casos estrechos asintomáticos y con esquema completo

El 29 de diciembre de 2020 el terapista Francisco Traverso, un médico de terapia intensiva del Hospital Posadas, recibía la primera dosis de la vacuna Sputnik V. Desde entonces, ya se aplicaron en la Argentina 75.644.660 de dosis. En ese contexto y frente a un notable aumento de casos en el país, la ministra de Salud, Carla Vizzoti, anunció las nuevas medidas para los casos estrechos.

«Argentina evitó una ola y en este momento (atravesamos) la tercera ola», afirmó la ministra Vizzotti durante una conferencia de prensa al remarcar la importancia de la vacunación. En este sentido, informó que junto a sus pares de todas las provincias consensuaron bajar de 10 a 5 días el aislamiento para contactos estrechos de casos positivos asintomáticos, siempre que tengan el esquema completo de vacunación. Respecto a aquellos que sean positivos con síntomas leves deberán resguardarse durante 7 días.



En el caso de los que aún no se inocularon o no completaron su esquema, lo que especificó la ministra es que el aislamiento se reducirá a 7 días con un test PCR negativo o, si no se cuenta con el examen, se mantendrán los actuales 10 días, al igual que para aquellos que resulten positivo y no se hayan vacunado.

Otro de los anuncios importantes, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, fue que se a partir de ahora, considerará casos positivos a las personas que sean contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 y tengan síntomas, sin necesidad de examen de laboratorio porque «pierde sentido el testeo al 100 por ciento de las personas cuando hay una altísima circulación», afirmó con relación a lo que ocurre desde hace algunos días.



Asimismo, la ministra afirmó: «En los próximos días, en consenso con Cofesa, vamos a tener más novedades sobre el autotest» e indicó que «la Argentina está capacitada» para utilizar esa herramienta y que la Anmat evalúa la información que presentaron tres laboratorios para comercializar esos métodos de autodiagnóstico.

Por otra parte, Vizzotti señaló: «trabajamos con las provincias y cámaras farmacéuticas para (evaluar) formas de notificación desde el punto de vista de la trazabilidad y que los casos negativos sean cargados (al sistema de información) porque tienen un rol importante en porcentajes de positividad».



La ministra se refirió también, a la variante Ómicron y advirtió que “no podemos decir que en todo el país esté circulando”, pero dijo que sí ocurre en “las provincias que tuvieron aumento exponencial de casos” y se estudia en otros distritos donde todavía “no se dispararon los casos”. El último reporte nacional superó los 33 mil casos positivos e informó 20 muertes por Covid – 19

Finalmente, la ministra aseveró que la posibilidad de cobrar el tratamiento de Covid-19 a aquellos pacientes que no están vacunados, como se evaluó en Catamarca, “no es algo que se esté pensando a nivel nacional ni se ha tratado en la reunión del Cofesa)”.