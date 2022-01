«Buenos días siempre»: una fiesta de poesía y canciones en la escuela 359

Durante el 2021 hubo un taller de poesía y canciones que arribó a la escuela 359 en Cordones de Chapelco y dejó enormes huellas. De la mano de Clara Miglioli y Rafael Urretabizkaya, en el marco de las actividades organizadas por la cooperativa Minka, chicos y chicas de 10 años disfrutaron creando con sus propias palabras poemas que luego musicalizaron.

«Trabajamos desde textos de grandes poetas como Bertoldt Bretch, Wislawa Szimborska, Nicanor Parra, Fernando Pessoa, Javier Villafañe, María Teresa Andruetto, Roberta Iannámico. Nos amigamos con estos poetas increíbles. Los participantes escribieron sus propios poemas y luego junto a Clari los musicalizaron. Es decir, una fiesta de la vida y el arte», explicó Rafaél a RSM. En la escuela los recibió la profesora Vanina Herrera junto a sus alumnos. Los talleristas destacaron el entusismo y la excelente recepción que tuvieron de parte de todo el cuerpo docente.

«La idea es hacerlo con niños aún más pequeños. Sostenemos que aunque todavía no escriban de forma alfabética ya son poetas y buscamos que en el transcurso de hacerse grandes sea junto y no contra su pibe poeta. También nos gustaría hacer el taller con gente grande y adolescentes», expresó el docente y escritor.

El taller se enmarca en una propuesta para poesía e infancias, un trabajo que salió hace poco en una publicación del Ministero de Educación de Córdoba y de la Universidad del Comahue. «Creo que lo mejor son los poemas de los pibes», dice Rafaél. A continuación se reproducen estos textos, resultado del trabajo conjunto de estos jóvenes poetas.

La chica imaginaria – Dilan:

La chica imaginaria

camina por la calle imaginaria

saca su paraguas imaginario

va a su casa imaginaria

a dormir en su cama imaginaria

donde despierta y descubre

que está en un sueño imaginario.

Pescador – Ricardo

Va a salir un poema

soy un pescador.

Un pescador de poemas.

Tiro el anzuelo

saco un verso.

Montaña y mar – Román

La nieve de la montaña

cuando cae en el mar

se hace amiga de los peces.

Le cuenta cosas de árboles

y de muchas cosas grandes.

Con sabor a pan – Ramiro

Con esta moneda voy a comprar

una sonrisa de mamá

y un beso de mi mamá

con sabor a pan.

Con esta moneda me voy a comprar

una estrella para mi mamá

brillante, suave y hermosa

como mi mamá.

Lo que llueve – Mili

Miro la nube

una gata la pincha

con su uña

y ahora

llueven maullidos.

Nos mojamos

con gotas amarillas.

El amor es lo mejor – Diana

Sin la carga de ningún recuerdoel amor es mejor que todo lo que hay en el mundo.Los recuerdos y los pensamientosson como las nubes hermosasque están siempre.

El pulover rojo – Franco

Tejo un pulover

salgo afuera

me agarra frío, vuelvo

y termino el pulover que me hace bien

como mi papá.

Con abrazo – Davit

Con este abrazo

voy a encontrar

un verso

cariño

amigos,

feliz como andar a caballo.

Pensé una piedra – Kevin

Pensé una piedra

la tiré al mar

salió una fiera y me retó

salió un tigre y lloró.

Miré al cielo,

alguien me susurra.

Lo que sí y lo que no – Tiago

Me gusta bailar

como me gusta jugar,

me gusta bailar

como me gusta cantar.

No me gusta perder

no me gusta que me molesten.



Mami – Ricardo

Mami

cuando yo sea grande seré futbolista.

Mami

¿querés jugar conmigo a la pelota?



Tejo un pulover – Eva Eluney

Tejo un pulover

salgo afuera

hay mucha lluvia.

Cada gota trae una palabra

las tejo

tengo un poema.

La mariquita y la nube – Eva Luna

La mariquita y la nube

siempre están

las veamos o no las veamos

no tienen la obligación de vivir con nosotros,

no necesitan ser vistas para poder pasar.

Amemos el río – Lucas

Como un pez en el río

salto lado a lado

veo un puma asustado

lo invito a mi lado y le digo,

amigo

amemos el río.

