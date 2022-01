Alonso Perín: «Ahora, más que nunca, el distanciamiento y el uso del barbijo es lo que va a hacer la diferencia»

La directora de Zona Sanitaria IV, Cecilia Alonso Perín, dio algunos detalles de cuál es la situación epidemiológica en San Martín de los Andes y enfatizó la necesidad de mantener los cuidados sanitarios para evitar la circulación del COVID durante la temporada turística. Entrevistada en RSM Radio, destacó los efectos del programa de vacunación y explicó cómo afectan las nuevas cepas.

Foto: Leo Casanova – RSM

“En San Martín de los Andes, tenemos 156 casos activos. Desde el 26 de diciembre se produjo un marcado aumento de casos, lo que habla de que las reuniones sociales han hecho la diferencia”, indicó Alonso Perín para explicar cómo se da el aumento de casos en nuestra ciudad. En este sentido remarcó el crecimiento de la curva de casos activos, en la que los recuperados apenas son la mitad de los nuevos positivos: “Esto habla de un relajamiento en las medidas de prevención”, añadió.

Asimismo, se refirió al desarrollo del programa de vacunación: “En la provincia tenemos casi un 90% de personas con una dosis y 77% con dos. En este sentido venimos muy bien”. Sobre este punto destacó cuál es el efecto social de la campaña de vacunación: “Aunque no se puede prometer que la gente vacunada no se va a contagiar, con el programa ha disminuido la cantidad de contagios y en general disminuye las formas graves. No hay ninguna duda de que la vacunación tiene un alto impacto en personas de todas las edades”.

Teniendo en cuenta la cantidad de turistas que transitan diariamente por nuestra ciudad, Alonso Perín insistió en la necesidad de cumplir con las medidas preventivas. “Las recomendaciones son permanentes en cuanto a los mismos cuidados. Lo que sucede es que la gente se va cansando y relajando, entonces se olvida un poco de usar el barbijo. Pero siempre está la recomendación de usarlo. Ahora, más que nunca, el distanciamiento y el uso de barbijo es lo que va a hacer la diferencia”.

Foto: Federico Soto – RSM

Para ejemplificar los resultados de las medidas preventivas, la profesional de la salud relató un caso personal: “Hace un año, me pasó que me enteré que era positivo después de haber estado un día entero de guardia. Y al no haberme sacado el equipo de protección personal no contagié a ninguno de mis compañeros. No hay ninguna duda de que funciona y sobre todo con los aglomeramientos que tenemos en San Martín de los Andes.

Alonso Perín fue consultada por el caso conocido, de un joven de nuestra ciudad que debía estar cumpliendo el aislamiento por haber llegado de viaje de egresados como contacto estrecho, y fue descubierto circulando por la ciudad porque protagonizó un incidente vial. “Cuando las personas vuelven a la ciudad completan una declaración jurada en la que asegurás que vas a cumplir con lo que dispone la autoridad sanitaria. En el caso de estos jóvenes, todos fueron contactados por el área de epidemiología del hospital, pero no todos completaron la declaración jurada. En muchos casos no atienden, ni cuando se los visita en el domicilio. Se hace un trabajo con ciudadanía pero mucha gente no cumple. Habría que poner un personal policial en la puerta de cada uno, pero esto es inviable. Así que lo que se hace es una denuncia”, explicó la directora de Zona Sanitaria IV.

Con respecto a las nuevas variantes y a la posibilidad de que aparezcan otras, Alonso Perín explicó que cada persona no vacunada es una posible fuente de mutación del virus. “Los países que no tienen una buena tasa de vacunación son los posibles productores de estas nuevas cepas”, indicó y agregó “nosotros tomamos conocimiento de las nuevas cepas a partir de las alertas de la Organización Mundial de la Salud. Hay variantes de seguimiento y otras variantes de preocupación, que son las que pueden escapar a la cobertura de la vacuna. Por ahora venimos teniendo suerte pero no se puede saber cuando esto cambia y la vacuna deja de funcionar.”