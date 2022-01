«La familia de la víctima busca que la Justicia actúe responsabilizando penalmente a las personas involucradas»

Así se expresó uno de los querellantes en la causa que se está llevando adelante donde un joven perdió la vida en el incidente vial ocurrido el pasado 20 de diciembre, cuando el vehículo en el que iba, colisionó contra la puerta del cine, luego de que su conductor perdiera el control del rodado. En las últimas horas los representantes legales de la familia, Andrés Delgado y Lautaro Varea, que se presentaron ante la Justicia como querellantes, manifestaron en qué situación está la investigación. Vale mencionar que quien conducía el vehículo aún continúa internado en terapia intensiva en estado delicado.

Foto: RSM

«Nosotros presentamos ante la Fiscalía y la Oficina Judicial un escrito firmado por el papá de la victima. Entonces en representación de la víctima se encuentra su padre, y nosotros lo asistimos desde la parte legal como querellantes en la causa. En este sentido lo que la familia quiere es ver la responsabilidad que tiene el posible victimario (el conductor del vehículo), se está haciendo una investigación sobre un homicidio culposo y analizando los posibles agravantes», indicó uno de los abogados.

En los homicidios culposos, las penas oscilan desde 1 a 5 años de prisión (figura básica) y de 3 a 6 años (agravadas por la concurrencia de culpa temeraria). El delito de homicidio consiste en la acción de matar a otra persona, es decir que es un delito contra la vida humana.

Cabe señalar que hasta el momento por el incidente vial junto con Fiscalía aún no se ha avanzado en el procedimiento judicial, teniendo en cuenta que el joven que conducía el rodado se encuentra en grave estado de salud internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

Tanto Delgado como Varea manifiestan que la familia está intentando -a través de sus abogados y en conexión con la Fiscalía- ver la posibilidad de tener entrevistas con personas que estuvieron antes del hecho. «Buscamos ver si hubo algún otro delito antes de lo que ocurrió, pero en principio estamos en plena investigación junto con la Fiscalía respecto solo del homicidio culposo», sostuvieron ambos.

Sobre la consulta si el conductor estaba alcoholizado al momento del choque, dado que por el momento esa información de manera oficial no fue suministrada, Varea afirmó que «eso por ahora es parte de la investigación, hasta que no se le formulen los cargos. Se está esperando la evolución desde el área de Salud en cuanto a su estado, una vez que él pueda evolucionar favorablemente recién allí se le podrían formular los cargos y ahí se comenzaría con lo que formalmente se llama la Investigación Preparatoria de un proceso judicial penal prevista en nuestro Código, conociendo más las incidencias y poder confirmar datos de lo sucedido».

Cabe mencionar que la falta de la Formulación de Cargos en audiencia que debe realizar la Fiscalía junto con los Querellantes, en este caso se ve demorada debido al estado de salud de quien conducía. Lo que sí confirmaron es que de acuerdo al Código Procesal Penal se realizaron las averiguaciones preliminares, la autopsia correspondiente, el toxicológico y la pericia accidentológica. «La investigación está muy avanzada, lo cierto es que hay que esperar la evolución del presunto victimario teniendo en cuenta que aún se encuentra internado en el Hospital», manifestaron los letrados.

«La familia en estos momentos busca que la Justicia actúe de manera en la cual pueda responsabilizar penalmente a las personas involucradas. Hay un dato que no es menor y que nos llamó mucho la atención por parte de la víctima, y es que el trabajaba como mecánico y uno de los motivos por los que estaba en este auto justamente para escuchar el motor y de hecho estaba de acompañante. Es una de las razones que impacta de manera sentimental a la familia y es donde a partir de allí de cuestiones involucradas a la causa es que la familia de la víctima quiere buscar Justicia. En cuanto a la investigación de la parte acusadora, tanto Fiscalía como la querella, es que estuvimos la semana pasada en comunicación con el fiscal Oyuela buscando averiguar todo lo que haya ocurrido a la tipificación del Código Penal de algún delito. Buscamos saber si realmente a través de la investigación y la formulación de cargos si hubo un homicidio culposo y en qué carácter. Si hubo agravantes y las hipótesis de los mismos, como violación de señales de tránsito, alcohol en sangre, exceso de velocidad, etc.», sostuvieron.

Como menciona la querella, la investigación está avanzada, sin embargo, hasta tanto el conductor no mejore y abandone el nosocomio local no se puede avanzar en una formulación de cargos o en la investigación minuciosa consiguiendo los datos toxicológicos, no solo del conductor, sino también del fallecido. Además, se busca conocer datos que los testigos manifestaron ni bien se produjo el incidente, sobre la participación de un segundo rodado o terceras personas que están involucradas directa o indirectamente al hecho.

«Queremos que quede en claro que a pesar del dolor que le genera a la familia todo esto se busca de Justicia y además de poder concientizar y hacer hincapié en la necesidad de que no haya más este tipo de siniestros por conductores alcoholizados», relataron ambos letrados.