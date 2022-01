Te contamos tres maneras de llegar a «La Islita» que te van a encantar

A tan solo 6 km de la ciudad se esconde una playa paradisíaca. En pleno territorio mapuche se encuentra una isla rocosa con una frondosa vegetación, a la cual se puede acceder nadando desde la playa. Con un atractivo sin igual no hay persona en el pueblo que no la conozca, al menos por su nombre. Y aunque hace frío, este paseo se puede disfrutar sin problema e incluso, habrá quienes decidan repetir para disfrutar del sol y animarse a nadar desde la costa hasta la Isla.

Para llegar hay tres alternativas: a pie, en vehículo o kayak. La recomendación para aquellos que están vacacionando con niños pequeños es ir en auto porque si bien, el camino no representa grandes dificultades el tiempo promedio de caminata, disfrutando del paisaje es de una hora. También es la mejor opción si la idea es usar los fogones y pasar todo el día, para poder transportar todo lo que vayas a precisar una vez que llegues a destino.

Para llegar en auto hay que tomar la ruta 48 sentido a Hua Hum, donde luego hay un desvío a la izquierda por el camino que lleva al mirador Bandurrias. Los paisajes y el camino son imponentes, pero el estado general no es el ideal.

Si, por otra parte, la idea es hacer un paseo diferente y no llevar muchas cosas, se puede optar por ir caminando o en bicicleta. El camino peatonal comienza detrás de la planta de tratamiento de efluentes, al final de la calle Juez del Valle, en el área de la Costanera del lago Lácar. Una vez que se cruza la valla se comienza a adentrar en el bosque que le dará marco a esta nueva aventura.

El camino es realmente maravilloso, pero hay que estar atentos a las bifurcaciones. Si bien todos los caminos llevan al mismo lugar, siempre es más seguro elegir el que va hacia la derecha y en ascenso para evitar encontrarte con un acantilado. El recorrido tiene algunas subidas que te pueden dejar sin aliento, pero en general se puede hacer sin mayor dificultad.

La última opción es en kayak y aunque la distancia no es tanta desde la costanera, para aquellos que no están acostumbrados a remar se recomienda ir acompañados de un guía. Las excursiones se pueden contratar en las distintas agencias del pueblo o consultar en los rental de kayak. En caso de querer hacer el recorrido por cuenta propia se recomienda consultar en prefectura y la oficina de turismo.

Así sea que llegues en auto, caminando o en kayak es probable que debas abonar el acceso a las comunidades mapuches. Allí mismo podrás consultar por los fogones, que son el único lugar permitido para hacer fuego, y por las frutas finas y panificaciones que venden los miembros de la comunidad. También encontrarás los baños, los cuales están a disposición de todos los visitantes.

Es importante que recuerdes que “La Islita” está dentro del Parque Nacional Lanín y que es un área protegida, por ende, no se permite el ingreso de mascotas al lugar. Además, es probable que no tengas señal en tu celular, lo cual te ayudará a despejarte, pero no te olvides de avisarle a tu familia que vas a realizar esta salida para evitar que se preocupen.