«Entraron y me desvalijaron durante días la casa ubicada a 2 cuadras de la Comisaría»

Así relató Valeria, víctima de un robo en calle Drury al 450, que se enteró que delincuentes ingresaron a la vivienda cuando su mamá fue a regarle las plantas, ya que ella estaba en Villa Traful. «Lo único que agradezco es que al llegar mi madre a la casa no estaban los ladrones adentro», indicó la mujer.

Foto: RSM

El hecho tuvo lugar en calle Capitán Drury al 450, a escasos 250 metros de la Comisaría 23°. Los dueños de la vivienda no se encontraban en el lugar por haber viajado a Villa Traful. En ese lapso, durante su estadía en la vecina localidad, los ladrones habrían ingresado a la casa sin realizar ninguna violencia, es decir, con las llaves de la casa.»La hipótesis más firme sería esa, dado que hace 10 días me mudé a esta vivienda y creemos que alguien les facilitó copias de las llaves», explicó la mujer indignada por lo sucedido.

«A juzgar por la cantidad de cosas que se llevaron, y por lo que dejaron preparado para seguir robando, estimo que desde hace días vienen entrando y saliendo. Recién ayer a la tarde (por el miércoles 19) cuando mi mamá fue a regar las plantas encontró todo este desastre. No se pudieron llevar los televisores, no alcanzaron, pero no me dejaron nada. Se llevaron muchísima ropa, las computadoras, elementos electrónicos, relojes, todas las joyas que pudieron encontrar. Dejaron muchísimas cosas preparadas para seguir haciendo viajes», relata la mujer.

Lo que les llamó la atención a las víctimas del robo es que teniendo las llaves puestas en las puertas del interior rompieron las cerraduras y hasta los marcos empotrados en la pared. «No entiendo por qué se ensañaron en romper así la casa si ya se habían llevado casi todo. Dejaron el desparramo de cosas en el piso, pero en algunos sectores acomodaron ropa y elementos para seguir entrando y llevarse todo», explicó Valeria.









«Dimos aviso a la policía y lo que llama la atención es que de todas las cámaras que hay en la ciudad son muy pocas las que funcionan, andan solo 3 o 4. Tenemos que ponernos a averiguar dónde hay cámaras de vecinos que puedan haber filmado los momentos en que estas personas ingresaron», sostuvo la mujer quien se puso a a veriguar con los diferentes vecinos de la zona para poder conocer si hay cámaras cercanas que tengan registros fílmicos de las personas que ingresaron a su vivienda.

«Lo que más me duele es que se llevaron recuerdos de mis hijos de cuando tenían meses de vida. Los aros de mi hija se llevaron. Hasta una medalla de oro de mi abuelo, que fue uno de los primeros directores de la Escuela N° 5, que estaba en un cuadrito empotrada y que tiene hasta el nombre de él. ¿Con qué necesidad si ni siquiera la pueden vender? Se llevaron muchísima ropa, elementos de trabajo que tengo de hace años», añadió la víctima.

La vecina comentó que gracias a un llamado logró que el comisario se haga presente en el lugar. «Me dijeron que están investigando, yo sé que va a ser muy difícil recuperar todo lo que se llevaron, pero quiero saber quiénes fueron los que entraron. Se tomaron días para entrar, me desvalijaron la casa que está a dos cuadras y media. No puede estar pasando esto en mi pueblo. Yo nací y me crié acá, mi mamá también nació acá, somos de acá, no podemos vivir así», cerró diciendo la mujer.