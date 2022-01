Buscamos barniz: la otra cara del vandalismo

Durante la tarde de ayer se conoció la grata noticia que daba cuenta del gesto solidario y desinteresado de una joven sanmartinense: Melisa Cousin. Tras haberse enterado del daño causado a los bancos y el cerco que rodea al Museo Primeros Pobladores, se acercó a ver si lo podía solucionar. Y puede. RSM conversó con ella para conocerla y saber qué necesita para completar la restauración.

«Me enteré de la noticia en el Facebook de Realidad Sanmartinense, de que habían arruinado lo que habían estado haciendo en el museo. Cuando vi las fotos que habían publicado, vi que estaba escrito con marcador y pensé que quizás con un poco de alcohol y algodón salga. No me imaginé que iba a tener esta repercusión y me llena el alma saber que a otras personas este pequeño gesto les hizo bien», explica Melisa.

Foto: Facebook Ana María de Mena.

«Me fui a la noche para allá, con la idea de que a la mañana cuando abrieran se encontraran con la sorpresa de que alguien lo había arreglado, poder darles una alegría tras la amargura de lo sucedido. Empecé a pasar alcohol con un algodón y salía bastante bien. Justo en la esquina había tres chicos que me estaban mirando, en un momento pensé que podían ser ellos los que lo hicieron, pero después uno de ellos se acercó», dice, poniendo nerviosa a su interlocutora.

«Me preguntó porqué lo estaba limpiando, si no había sido yo la que lo había pintado. Le expliqué que probablemente el que lo hizo nunca iba a venir a limpiarlo y que alguien más lo tenía que hacer. Entonces el chico se entusiasmó y me pidió que le pasara un algodón. Se puso a limpiar conmigo. Eso me generó mucha felicidad, que otro entienda el valor de este espacio. Después pasaron otros chicos que me dijeron que conocían al que lo había hecho. Les pedí que si lo veían, le dijeran que hacer ese tipo de cosas no está bien, que hay que valorar el patrimonio, estos espacios que son de todos y tan importantes para la localidad. Ojalá que se lo digan, así no se siguen repitiendo estas cosas», comenta esta joven solidaria.

Melisa se crió en San Martín de los Andes, estudió en la Escuela del Sol y después se fue a estudiar a la UBA, eligiendo la carrera de Diseño y Planificación de Paisaje: «Mi profesión aborda lo que es el espacio público, la infraestructura verde, el urbanismo, la ecología. Si bien esto parte de un interés personal y de una preocupación por el espacio público y lo que es de todos, también se relaciona con la carrera que elegí».

Si bien con alcohol salió bastante bien, ahora resta lijar y barnizar. «No creo que lleve mucho tiempo porque la mayor parte ya salió. Voy a ir entre mañana (miércoles) y el jueves a lijar. Creo que con una pasada simple de lija y una mano de barniz va a quedar flamante como lo habían dejado los que lo hicieron para el museo. Pienso que es importante rescatarlo, sin que pase mucho tiempo, para que podamos seguir disfrutandolo», concluye.

Melisa se acercó por voluntad propia, brindó y brindará su tiempo, sus manos y muchos elementos de trabajo para poder deshacer el acto de vandalismo que lamentó toda la comunidad sanmartinense. Para ayudarla, buscamos quien pueda colaborar con el barniz, no solo a efectos de contribuir a la causa, sino también para acompañar a esta amable vecina en su noble labor.