El defensor adjunto del Pueblo y el Ambiente aseguró que esperan un plan de contingencia por parte del concesionario y las autoridades

Producto del incendio ocurrido en diciembre del año pasado en la Cantera de residuos

inertes denominada Gatica (Ex Bourguiñon) y la reactivación de tres focos el pasado 18 de enero, la Defensoría del Pueblo y el Ambiente de San Martín de los Andes solicitó al Ejecutivo, junto con los concejales del Frente de Todos, que se le envíe información relacionada con la posible emanación de gases tóxicos, en los barrios linderos a Cordones de Chapelco.

En diálogo con RSM Radio, Gonzalo Salaberry, defensor adjunto del Pueblo y el Ambiente habló acerca de este tema y explicó de qué manera funciona la Cantera Gatica y como vieron el funcionamiento en la última que recorrida que hicieron por el lugar. En primer lugar, Salaberry manifestó: “Los vecinos ya vienen con problemas desde el funcionamiento del relleno sanitario con el tema residuos y ahora se suma este”.

Por otra parte, el defensor adjunto expresó que no están totalmente seguros de que el incendio haya iniciado de forma accidental, aunque desconocen de qué lo pudo ocasionar. “La verdad es que fue una afectación importante al ambiente y a los vecinos que no podían abrir las ventanas por el humo que era de quema de restos de poda mezclado con plástico, y residuos de obra de construcción”.

Uno de los puntos principales, en los que se detuvo Salaberry, fue la toxicidad que genera el plástico al quemarse. En este sentido, el funcionario explicó: “El humo del plástico es tóxico y genera una toxina llamada dioxinas que, en determinada concentración y tiempo de exposición, es cancerígena”, aunque aclaró que “no en el tiempo que duró el incendio que por suerte rápidamente actuaron los bomberos y lo apagaron”.

La reactivación del incendio en los últimos días tuvo que ver, según le explicaron los bomberos al defensor adjunto, con la con cantidad de ramas y de plástico “porque queda prendido por debajo de la tierra”, detalló Salaberry.

Por otra parte, el defensor recordó cómo funciona la recolección de residuos sólidos urbanos que son, por ejemplo, aquellos que “sacamos todos los días la bolsita a la vereda y que se la lleva el camión recolector. En esa bolsa debería ir lo orgánico y los sanitarios”, expresó y recordó: “Cada vecino debería separar los plásticos, el vidrio y cartón y llevarlo a los cestos de reciclado del Sirve”.

Particularmente, a la Cantera Gatica se derivan aquellos residuos inertes, es decir los que no entran en descomposición y no tienen transformación física o química. Respecto a eso, Salaberry remarcó: “Esto es así mientras estén cerrados, ahora si se prenden fuego o si están en contacto con el agua tienen interacción y cambio físico/químicos. Este es algo que no puede pasar y es lo que estamos pidiendo la tanto a provincia, que habilita la cantera, como al municipio que son los que contratan a la cantera”.

A su vez, aseguró que se les está pidiendo “un plan de convivencia y medidas para que no vuelva a ocurrir”. Y añadió: “Ese control debería hacerlo el concesionario, eso está especificado. La cantera quedó dentro de la zona urbana ahora y hay que hacer un manejo acorde a la zona urbana, es decir no se puede quemar, no se puede prender fuego”.

Finalmente, el defensor mencionó cuál es la respuesta que esperan por parte de las autoridades. Sobre esto afirmó: “En principio que nos comenten cómo fue el incidente, qué pasó. Que nos digan cuáles van a ser las medidas de contingencia para que esto no vuelva a pasar y si hay algún foco de incendio se tiene que apagar rápidamente para que no se produzca el incendio de todo el frente del cerramiento como ocurrió el del 31 de diciembre. Por otro lado, la provincia que autoriza, el municipio que contrata y el propio concesionario tienen que ajustar las medidas de separación y ajustar lo que se está enterrando ahí”.