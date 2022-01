Juan Cabrera: «“Estamos teniendo una meseta en el número de casos diarios que esperamos después siga hacia la baja»

En los últimos meses, el Ministerio de Salud de la Nación fue modificando los protocolos para realizar hisopados al igual que para los aislamientos. La semana pasada, se conocieron los nuevos criterios epidemiológicos y clínicos por los que se considerará que un paciente es un caso positivo de Covid-19. En diálogo con RSM Radio, el vicedirector del hospital Ramón Carrillo, Juan Cabrera, explicó cuáles son estos nuevos parámetros.

Respecto a las nuevas medidas, el doctor Cabrera explicó: “Cuando una persona presenta dos síntomas relacionados con el Covid o perdida repentina del gusto u olfato, automáticamente por criterio clínico se considera que esa persona es positiva”. Cabe recordar, que el criterio clínico corresponde a los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, vómitos/diarrea/dolor de cabeza/dolor muscular. Pérdida repentina del gusto/olfato, se considerará caso confirmado de esta enfermedad.

En este sentido, el vicedirector del hospital Carrillo mencionó que debido a que la cantidad de casos que hay actualmente en San Martín de los Andes por cada 100 mil habitantes, “es muy superior a lo que se establece para considerar que todas las personas que tienen estos cuadros tenemos que considerarlos COVID positivo”. A su vez, enfatizó en la importancia que tiene la vacunación para evitar llegar a los cuadros más graves que son los que precisan internación.

Asimismo, Cabrera habló sobre la situación epidemiológica en la ciudad y contó: “Estamos teniendo una meseta en el número de casos diarios que esperamos después siga hacia la baja porque creo que hemos superado el pico”. Por otra parte, remarcó que “la vacunación cumple sus efectos que no es el de que no te contagias, sino que no sea un cuadro grave de la enfermedad y eso lo estamos viendo en el día a día”.

Por último, el especialista se refirió a aquellos que todavía no se vacunaron y señaló que “no se trata de antivacunas como pasa en otras partes, en general son personas que piensan “a mí no me va a tocar porque yo me alimento bien, yo me recupero rápido, no pasa nada es una pequeña gripe”. No es que están contra de la vacuna, sino porque dicen que no debería pasar nada”. Y concluyó: “Tenemos que remarcar la importancia, porque en general, son cuadros que no la pasan bien y algunas de estas personas tienen patologías previas que se deberían haber vacunado desde el primer días”.