Paseo gastronómico: sabores de diferentes partes del país convergen en la Expo Rural

Durante todo el fin de semana, en la 79º edición de la Exposición Rural, el paseo gastronómico se extiende de punta a punta para deleitarnos con sabores y recetas de diferentes partes de la Argentina. Desde chacinados, cerveza artesanal y embutidos con recetas únicas, hasta platos gourmet, pastelería, licuados y helados, todo queda a mano para deleitar los sentidos.

Una de las grandes presencias en esta exposición es Aldo Rover, al frente de “Il Nonno Alpino”, que desde 1974 se dedica a producir chacinados con receta original, a la vieja usanza. De su fábrica salen salames, bondiolas, jamones, morcillas, chorizos frescos y para asado. Todos producidos de forma natural, con certificación de apto para celíacos y exigencias muy altas de calidad. Desde el 2000, además, recorre el país con sus stands de venta, donde ofrecen todos sus productos, especialmente los chorizos de puro cerdo asados a leña.

“El nonno es mi papá, Alecio Ramón Rover. Con él empezamos a fabricar salames en 1974. Éramos 6 hermanos en una familia de campo muy humilde, en Córdoba. Yo había llegado a tercer año del secundario y quería seguir estudiando, pero ya no me becaban, así que necesitaba plata. Teníamos cuatro cerdos, que engordamos con maíz seco que no pudimos vender como choclo, y con dos de ellos preparamos 200 kg de salame. Le propuse a mi papá venderlos, y con el dinero sobrante de la ganancia que quedaba para la familia, me financiaría los estudios. Vendimos todo enseguida y de la nada tuvimos plata para el día a día. No te imaginás la emoción que fue eso”, cuenta Aldo, al frente de este stand que inunda de aromas deliciosos el paseo gastronómico.

Otra de las principales propuestas es el espacio de heladería y chocolatería de Mamusia, en donde se puede disfrutar de sus exquisiteces caseras, con sabores únicos devenidos de materia prima de primera calidad. Instalados junto al gran comedor, el sector cuenta con mesitas al sol, para sentarse con tranquilidad a probar todos sus clásicos y característicos productos, rodeados de naturaleza.

Pero eso no es todo. En esta nueva edición que tiene lugar en el predio de la Sociedad Rural del Neuquén, hay manjares para todos los gustos. La cervecería artesanal neuquina Klover también se hace presente para ofrecernos todas sus variedades: stout, ipa, con avellanas, nueces o frutos rojos; en botella, con opción de recarga y pintas frescas para acompañar el calor del verano. Además tienen gin tonic en lata.

“La cocina de Vero” es la opción indicada si lo que buscas son platos gourmet como flatbread de cordero, tostón de arvejas y pelones, papas asadas, sandwich de pollo y cole slaw, poke bowl de yamaní y vegetales o tartas del día. Junto a ella se encuentra también “Sweet Río Bakery”, con variedades de budines, tortas, tartas dulces y cafetería.

Recorriendo el paseo, también podrán disfrutar de helados Hooft; la variedad de pizzas de Miguelo´s; “Rosa de los Vientos”, que ofrece productos de mar y comidas rápidas; Vanellus Duck Beer Truck, con su propuesta de cerveza artesanal; licuados, jugos y los exquisitos productos de La Chacra, boutique del salame.

El paseo gastronómico no termina, porque hay propuestas para todos los gustos y necesidades, que se suman a la tradicional cantina de Don Gregorio y el clásico asado a cargo de Arturo Buamscha. Hasta el 30 de enero, de 10 a 19 hs, la Expo Rural tiene sus puertas abiertas para recibirlos y brindarles una experiencia de excelente calidad.