Sin avances en la obra, la escuela 161 comenzará las clases lejos de sus aulas

La situación de las escuelas rurales históricamente fue muy delicada, pero desde hace dos años a problemática se profundizó aún más por la pandemia y la falta de inversión en mantenimiento escolar. Decenas de denuncias llegaron a los medios de comunicación, tanto desde los establecimientos como desde Aten manifestando su preocupación frente a la falta de respuestas de las autoridades.

Este martes 1 de febrero se dará inicio al ciclo lectivo 2022 para las escuelas con período febrero – diciembre. Sin embargo, en un nuevo comunicado de la escuela 161 se informó que “lamentablemente estudiantes y docentes no lo harán habitando su escuela, situación por la que también están atravesando otras escuelas rurales”.

Desde el año pasado la Escuela 161 de Payla Menuko se encuentra reubicada en la Parroquia San José, teniendo clases con horario reducido y en algunos casos en burbujas, debido a la falta de espacio. En este sentido explicaron: “Compartimos el espacio con otras dos escuelas, siendo imposible desarrollar los proyectos enmarcados en la Jornada Extendida”.

El año pasado finalizaron el ciclo lectivo en estas mismas condiciones, aunque con la promesa de que se harían las obras necesarias para que pudieran regresar a su edificio. Respecto a esto, en la nota aseguraron: «Así terminamos el año pasado, pero con la promesa y la ilusión de que para febrero del 2022 volveríamos a nuestra escuela, luego de concluida la obra de gas y ampliación de un aula”.

Esa ilusión se rompió tras enterarse de que la escuela se encontraba en las mismas condiciones y que no podrían regresar a sus aulas. “Lamentamos informar que al día de hoy no hay avances en la obre que tiene como fecha de terminación el 28 de febrero de este año”, informaron y añadieron: “La obra se encuentra visiblemente muy atrasada, lo que reafirma que no podremos volver a nuestra escuela en los plazos estipulados”.

Por último, invitaron a la comunidad educativa a sumarse a sus reclamos y al reclamo para que se termine con la obra y regresar a su escuela. A través del comunicado manifestaron: “Por eso es que convocamos a movilizarnos nuevamente, para que el gobierno municipal y provincial intervenga y trabaje para garantizar los derechos de nuestros pici ke ce. Por una educación pública, de calidad, en condiciones seguras y en territorio”.