Este martes las escuelas rurales reclamarán en plaza San Martín por un inicio de clases en las aulas

Las escuelas rurales siguen en alerta tras dos años en los que no pudieron utilizar sus establecimientos para el dictado de clases presenciales. Desde Aten San Martín de los Andes Aten SMA) se sumaron a la convocatoria de la escuela 161 de este martes, para dar inicio a su ciclo lectivo a las 9 de la mañana en la plaza San Martín, a la espera de una respuesta de las autoridades respecto a las obras que necesitan para el regreso a las aulas.

Foto Aten SMA – Escuela 161

El secretario general de Aten SMA habló con RSM y dijo: “La escuela que convocó mañana es la de Payla Menuko, pero se van a sumar seguramente otras escuelas del mismo periodo (febrero/diciembre) que mañana tendrían su primer día de clases, pero que no lo va a tener”. A suz detalló que “en la localidad tenemos cuatro escuelas dentro de ese periodo, la de Payla Menuko, Piedra de Trompul, Lolog y Lago Hermoso. Todas tendrían que arrancar mañana, pero ninguna de las cuatro va a arrancar”.

Si bien están todas convocadas a dar inicio al ciclo lectivo en la plaza San Martín no está todavía confirmada la presencia de Lolog y Lago Hermoso. Sobre el no inicio de clases, Lavandeyra aseguró: “Si bien van a salir a decir que se están haciendo las obras, claramente no están en los tiempos que debería ser por eso los chicos y las chicas no van a tener clases”.

Cada una de las escuelas rurales tiene una situación particular, pero en el caso específico de la escuela 161, el secretario general explicó: “En líneas generales, Payla Menuko, tiene una obra totalmente frenada que tendría que entregarse el 28 de febrero y que no se entregará porque está atrasadísima”. Mientras tanto los chicos fueron reubicados en la Parroquia San Jorge donde solamente pueden asistir dos horas por día porque comparten el espacio con otros establecimientos.

En este sentid, Lavandeyra enfatizó: “Así terminaron el año pasado y por eso este año las familias dijeron otra vez no, porque con la obra parada, que hasta mitad de año no se va a terminar, y que con la veda climática no se sabe si se va a extender, no quieren que otra vez sus chicos y sus chicas tengan solamente dos horas de clase por día” y dijo que lo que están pidiendo es que “tengan una reubicación, pero que sea efectiva, que puedan tener clases en otro lado no un ratito”.

Pero no es el único caso, Lago Hermoso, Lolog y Piedra de Trompul, también atraviesan una muy compleja situación y tampoco podrán dar inicio al ciclo lectivo 2022. Al igual que Payla Menuco, Lago Hermoso fue reubicado mientras les hacen un nuevo edificio, pero recién se está empezando. “El lugar esta frente al actual edificio, es un pequeño lugar, pero todavía no se comenzó con la reubicación”, expresó Lavandeyra.

Sobre Lolog, el secretario general evaluó que “por ahí es el caso más sencillo, aunque también va a haber una construcción del edificio nuevo”. A su vez contó que en este caso su reubicación será en la escuela 313, “ahí faltarían algunas cuestiones más administrativas como el transporte y algunas cositas mínimas para que puedan comenzar”, resaltó.

Foto: ATEN SMAndes – Escuela Lolog

Por último, la escuela de Piedra de Trompul tiene una obra que “en 2021 era mínima, ínfima y que se dilató a partir de mitad del año pasado y nunca se terminó. Al día de hoy la obra no está terminada e YPF no le pone el medidor por lo que están sin gas”, expresó Lavandeyra.

Entre la información más destacada de los últimos días se informó que 72 escuelas de la provincia no están en condiciones de comenzar las clases presenciales, aunque esperan que para el 2 de marzo el número sea menor. Por otra parte, el próximo 8 de febrero se espera la propuesta salarial por parte del gobierno provincial, que según manifestaron desde Aten SMA debería tener un piso del 50% debido a la inflación del último año.

Escuela Piedra de Trompul